交往模特女友7年！ 姚元浩被問婚事使出「已讀亂回」必殺技

姚元浩（圖）與名模王心恬交往約7年時間，每每被問及感情，雙方都相當低調。（記者王文麟攝）

〔記者林欣穎、實習記者黃珮涵／台北報導〕姚元浩與名模王心恬交往約7年時間，每每被問及感情，雙方都相當低調，今（18）日姚元浩在自己珍藏愛車與收藏品的秘密基地舉辦運動品牌上市發表會，姚元浩談起車子話匣子一開說不停，不過談到結婚生子話題突然變成省話一哥，再三強調自己現在只想把車修好。

姚元浩（圖）與名模王心恬交往約7年時間，每每被問及感情，雙方都相當低調。（記者王文麟攝）

姚元浩罕見曝光自己10年的收藏秘密基地，當作這次品牌的展示空間，這裡擺放多台珍貴古董車與豪車，他表示這些都是他長年累月四處收藏的成果，都是無法輕易用價格衡量的。他還透露這邊曾遭過小偷，不過車子小偷沒偷成，反將他的相機筆電抱走，損失約50萬。

請繼續往下閱讀...

姚元浩（圖）與名模王心恬交往約7年時間，每每被問及感情，雙方都相當低調。（記者王文麟攝）

談及與女友近況，姚元浩保密到家，被問是否有想婚念頭？他多次以「我現在只想把車修好」防堵，也說家人目前沒有催婚，至於他的秘密基地裡有沒有發生過愛情故事，他也笑回這裡只有回憶的故事。

姚元浩最近剛在義大利完成《營業中》拍攝，目前算是休息片刻，也提到有看過鬼鬼女兒，直呼十分可愛，「我常常叫她推到廚房給我看，鬼鬼現在算全職媽媽，常常講媽媽經。」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法