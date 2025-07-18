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娛樂 最新消息

美秀集團開打！修齊退團直衝主唱家「扁狗」

美秀集團近期成員異動。（資料照，記者王文麟攝）美秀集團近期成員異動。（資料照，記者王文麟攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕美秀集團近期成員異動，吉他手修齊宣布離團引發關注。沒想到他今（18）日突然開直播，直奔主唱狗柏家「扁狗」，之後意外演成兄弟情深的爆笑場面，讓粉絲笑翻。

修齊曾在社群表示遭前團員侮辱名譽，放話「以眼還眼」，引發網友揣測。今天他現身狗柏家直播，對方睡眼惺忪，甚至還沒穿衣服。修齊高喊：「穿好衣服就可以扁了！」還笑稱這場對決是「全樂團圈都在等的戰爭」。

修齊開直播「扁狗」，狗柏睡眼惺忪入鏡。（翻攝IG）修齊開直播「扁狗」，狗柏睡眼惺忪入鏡。（翻攝IG）

狗柏全程配合演出，要求「不要打臉」，結果修齊出拳打在他胸口，力道卻超弱，狗柏還笑虧「用力一點啊」。修齊又補了兩拳仍是輕飄飄，隨即宣布：「好了，我氣消了。」

美秀集團開打以後擁抱收尾，修齊叮囑狗柏快回床上睡，狗柏也提醒他「開車小心點」。狗柏坦言被對方嚇到，修齊則甜蜜表示：「知道這個家的電鈴密碼，不就你和我，還有誰？」瞬間讓氛圍轉為粉紅泡泡。還有許多歌迷留言：「這是日常曬恩愛吧」、「頂加充滿情慾味道」、「兩人好好在一起就對了」。

☆拒絕暴力，請撥打110☆

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