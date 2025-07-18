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娛樂 音樂

電台林志玲普吉島閉關3天3夜 揪他生出「愛的結晶」

〔記者陽昕翰／台北報導〕有「電台林志玲」稱號的DJ圓圓推出新歌《Sí O Sí》，力邀音樂才子潘信維擔綱製作，圓圓更以「快狠準」來形容對方。

DJ圓圓到普吉島閉關3天完成創作。（DJ圓圓提供）DJ圓圓到普吉島閉關3天完成創作。（DJ圓圓提供）

圓圓、潘信維同為高雄中華藝校校友，潘信維曾帶專輯《查埔人一首歌》到她主持的電台節目宣傳，聊音樂時很有共鳴，潘信維脫口：「來啊，我幫妳做一首歌」，結果就促成了這次的合作。

DJ圓圓與潘信維合作新歌。（DJ圓圓提供）DJ圓圓與潘信維合作新歌。（DJ圓圓提供）

《Sí O Sí》的歌名是西班牙語「不管怎樣」的意思，圓圓獨自扛起寫詞重任，飛去普吉島閉關3天3夜，終於寫出自己對於生活的心聲。圓圓表示：「現在生活太Colorful，愛情已經不是生命的重中之重，歌詞『我要你』，指的不是愛情，也不是人，而是我所有想要的東西。」

工作相當忙碌的圓圓，近來變身「時間管理大師」狂跑活動，更宣告「音樂祭女王」全面回歸，下半年將主持貢寮海祭、大稻埕夏日節、桃園鐵玫瑰音樂節、High龜山啤酒搖滾音樂節。

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