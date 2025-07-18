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娛樂 最新消息

韓女團大亂鬥！潮台北4超強卡司嗨翻小巨蛋 VIVIZ世巡登台

VIVIZ在11月重返台北國際會議中心。（星樂全球娛樂提供）VIVIZ在11月重返台北國際會議中心。（星樂全球娛樂提供）

王靖惟／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓星接力來台！潮台北壓軸場次《Trendy Taipei KOREA GIRL’S POWER》將在9月6日於小巨蛋舉行，卡司名單公開，包括ITZY、NMIXX、請夏、KiiiKiii等。至於VIVIZ三美銀河、信飛與嚴智則將在11月2日（日）舉行「2025 VIVIZ WORLD TOUR [NEW LEGACY] in TAIPEI」，於台北國際會議中心與粉絲同歡。

潮台北壓軸場次《Trendy Taipei KOREA GIRL’S POWER》KiiiKiii。（寬宏藝術提供）潮台北壓軸場次《Trendy Taipei KOREA GIRL’S POWER》KiiiKiii。（寬宏藝術提供）

潮台北壓軸場次《Trendy Taipei KOREA GIRL’S POWER》請夏CHUNG HA。（寬宏藝術提供）潮台北壓軸場次《Trendy Taipei KOREA GIRL’S POWER》請夏CHUNG HA。（寬宏藝術提供）

《Trendy Taipei KOREA GIRL’S POWER》匯集四組風格獨具、實力堅強的韓國女力代表，包括ITZY、NMIXX、CHUNG HA與KiiiKiii，為樂迷帶來最炸裂的Girl Crush視聽衝擊，掀起一波9月初最潮的韓流熱浪。演唱會門票將於7月23日下午1點開賣，購票請洽寬宏售票（Kham.com.tw）。

潮台北壓軸場次《Trendy Taipei KOREA GIRL’S POWER》ITZY。（寬宏藝術提供）潮台北壓軸場次《Trendy Taipei KOREA GIRL’S POWER》ITZY。（寬宏藝術提供）

至於VIVIZ的「NEW LEGACY」世界巡迴將在11月2日於台北國際會議中心開唱，此次巡演從7月5日、6日由首爾起跑，接著前往東京、大阪、香港等地演出，在台北場之後，還將前往墨爾本與雪梨等地舉辦演唱會。不但有團體演出外，預計也將有個人SOLO的企劃，就是要讓粉絲能看到三位成員更全方位的演出實力。

潮台北壓軸場次《Trendy Taipei KOREA GIRL’S POWER》NMIXX。（寬宏藝術提供）潮台北壓軸場次《Trendy Taipei KOREA GIRL’S POWER》NMIXX。（寬宏藝術提供）

「2025 VIVIZ WORLD TOUR [NEW LEGACY] in TAIPEI」票價分為座席A區NT5,800元、B區NT4,800元、C區NT3,800元、D區NT2,800元、愛心席NT2,900元，啟售時間為2025年7月19日（六）12：00，購票方式採全區實名制，詳情請上星樂全球娛樂官方粉絲團。

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