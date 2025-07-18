《營業中》花蓮太魯閣拍攝遇落石！莎莎差點被砸頭

實境節目破天荒 深入直擊花蓮太魯閣 災後第一現場。（好看娛樂提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕姚元浩、莎莎、郭泓志與包偉銘、白安主持《嗨！營業中》全新第五季，本週播出「加碼特別篇」，一行人回到花蓮，這也是地震後首度回到太魯閣第一現場的實境節目，因為地震遭受重創，步道斷裂、人車都難以通行的山路，姚元浩邊走邊提醒大家：「都是落石，小心！地上又有石頭！」郭泓志也擔心叮嚀：「靠山壁走比較安全。」

《營業中》花蓮太魯閣拍攝遇落石。（好看娛樂提供）

加錄的特別篇，透過申請即將回到花蓮，探望心心念念的太魯閣，至今太魯閣山區仍未復原，地形不穩定，就連拍攝時都遇到落石，險象環生。看到災後重創的太魯閣，姚元浩直言：「心情好複雜。」莎莎也說：「好像山在流眼淚的感覺。」話才說完，有一顆落石沿著山壁滾了下來，讓眾人一驚。

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持修擔任小幫手。（好看娛樂提供）

姚元浩（左起）、郭泓志、莎莎、白安、吳映潔、持修重返花蓮太魯閣。（好看娛樂提供）

這次特別的任務特別邀請到金曲新人得主持修擔任小幫手，這是他首次參與實境節目，為了慎重特別做足功課查詢主持班底的資料，和大家見面時害羞怕生到不敢和大家對眼，沒想到在大家彼此自我介紹時，竟然被發現他不認識吳映潔，原來是因為不知道特別篇也邀來吳映潔當特別嘉賓，持修連忙道歉「對不起，我做功課的時候沒查到你」，莎莎笑著打圓場說：「沒關係啦！他是包偉銘」笑翻全場！上節目前，持修只會煮泡麵，連煎蛋都不會，沒想到經過兩天的錄影，他竟然端出一盤「鳳梨蝦球」，還被姚元浩點評非常美味。

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