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娛樂 電影

不怕鬼滅之刃！這部日本動畫電影得大獎 台灣「只晚7天上映」有夠快

羅子秦／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日本最新動畫電影《ChaO，我代表人類跟人魚結婚了》（ChaO）將在8月15日於日本上映，僅相隔7天、22日就在台灣上映，同月還有《鬼滅之刃》劇場版，今年暑假堪稱「神仙打架」。電影昨天（17日）釋出中文正式海報，以全新世界觀、奇幻設定、純愛主題為核心，打造今夏最夢幻的動畫電影。

《ChaO，我代表人類跟人魚結婚了》中文海報。（CATHCPLAY提供）《ChaO，我代表人類跟人魚結婚了》中文海報。（CATHCPLAY提供）

該片榮獲2025安錫國際動畫影展榮獲評審團大獎，並入選北美最大奇幻類型影展Fantasia國際奇幻影展，一舉成為全球備受矚目的話題動畫新作。今年6月於安錫動畫影展首映時，《ChaO，我代表人類跟人魚結婚了》憑藉其前所未見的深海城市視覺世界觀與扣人心弦的情感線索，獲得國際媒體與動畫專業觀眾高度讚譽，被盛讚為「日本動畫全新里程碑」，導演青木康浩在安錫影展首映時與觀眾分享：「很榮幸將這部電影帶給全世界影迷，片中有很多非常細緻的笑點，希望觀眾盡情享受這場美人魚與人類的戀愛旅程，感受其中的快樂、精彩和幽默！」

《ChaO，我代表人類跟人魚結婚了》榮獲2025安錫國際動畫影展評審團大獎，導演青木康浩攜片中人魚出席領獎。（CATHCPLAY提供）《ChaO，我代表人類跟人魚結婚了》榮獲2025安錫國際動畫影展評審團大獎，導演青木康浩攜片中人魚出席領獎。（CATHCPLAY提供）

《ChaO，我代表人類跟人魚結婚了》由日本新銳動畫導演青木康浩執導，攜手 STUDIO 4℃ 動畫製作公司傾力打造，青木康浩曾任《惡童當街》、《海獸之子》等多部作品的原畫與分鏡指導，擅長以細膩情感與獨特世界觀塑造深刻角色，首次執導長篇動畫便以充滿詩意與想像力的敘事征服國際影展；共同參與動畫製作的還有《天氣之子》金獎美術指導滝口比呂志聯手日本電影學院獎作曲家村松崇繼。《ChaO，我代表人類跟人魚結婚了》將於8月15日於日本正式上映，台灣則搶在暑假壓軸時段8月22日全台大銀幕上映。

電影《ChaO，我代表人類跟人魚結婚了》描述在人類與人魚共存的未來城市，海洋與陸地之間不再有界線，平凡上班族史蒂芬（Stephan）在一場偶然的事故後，竟被來自海洋王國的人魚公主恰歐（Chao）當眾求婚。這段突如其來的命運羈絆，不只讓史蒂芬的生活天翻地覆，也揭開了一段藏在海潮與記憶深處的奇幻過往。恰歐，真的能成為一名人類的妻子嗎？而史蒂芬，是否準備好迎接這場愛情帶來的未知與改變？

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