新韓國男團首次亮相 2成員脫北訴說苦難

南韓男團「1VERSE」今日全球正式出道，特別的是團體成員中有2位是來自北韓的「脫北者」，他們專輯之中有首歌更以逃離北韓的過往為靈感，揭露極權國度下的苦難現實。（路透）

王靖惟／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南韓男團「1VERSE」今日全球正式出道，特別的是團體成員中有2位是來自北韓的「脫北者」，他們專輯之中有首歌更以逃離北韓的過往為靈感，揭露極權國度下的苦難現實。

赫（Hyuk）原籍北韓咸鏡北道東部鏡城郡。（路透）

據《路透》報導，「1VERSE」由5名來自北韓、日本與美國，年約20多歲的青年組成，成員分別為赫（Hyuk）、錫（Seok）、艾托（Aito）、內森（Nathan）與肯尼（Kenny）。他們於今（18日）凌晨舉行線上直播出道展示，正式推出收錄3首歌曲的首張EP，MV也將於晚間公開。

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另一名成員錫（Seok）則來自靠近中國邊境的北韓小鎮。（路透）

報導提及，赫（Hyuk）原籍北韓咸鏡北道東部鏡城郡，2013年逃至南韓，目前定居於首爾。他回憶在北韓9歲就開始工作，為填飽肚子不得不偷食物，有時甚至只能吃變質的米飯。

赫透露，「我在（在北韓）被抓到偷東西，被狠狠打到流血」；另，「1VERSE」主打歌《Shattered》（破碎）表達的正是赫得知父親在北韓去世時的心情。

另一名成員錫（Seok）則來自靠近中國邊境的北韓小鎮，他因朋友分享南韓音樂而首次接觸韓國流行音樂，並受到2012年Psy的《江南Style》啟發，20歲時與父親、祖母一同脫北。他坦言，儘管飽受飢餓與疲憊折磨，離開摯愛的家人、故鄉仍使他十分掙扎。

北韓疫情後封鎖邊界，外界幾乎無從得知內部消息，而聯合國調查顯示，當地至今仍持續存在強迫勞動、飢餓甚至處決等人權侵害情況。

1VERSE所屬唱片公司「唱歌的甲蟲」（Singing Beetle）執行長表示，「我們想挑戰產業過度完美化的形象，展現真實故事與情感」，此團體的誕生是為創造一個更加真實、有血有肉的韓流偶像團體。

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