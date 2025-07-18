晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

新韓國男團首次亮相 2成員脫北訴說苦難

南韓男團「1VERSE」今日全球正式出道，特別的是團體成員中有2位是來自北韓的「脫北者」，他們專輯之中有首歌更以逃離北韓的過往為靈感，揭露極權國度下的苦難現實。（路透）南韓男團「1VERSE」今日全球正式出道，特別的是團體成員中有2位是來自北韓的「脫北者」，他們專輯之中有首歌更以逃離北韓的過往為靈感，揭露極權國度下的苦難現實。（路透）

王靖惟／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南韓男團「1VERSE」今日全球正式出道，特別的是團體成員中有2位是來自北韓的「脫北者」，他們專輯之中有首歌更以逃離北韓的過往為靈感，揭露極權國度下的苦難現實。

赫（Hyuk）原籍北韓咸鏡北道東部鏡城郡。（路透）赫（Hyuk）原籍北韓咸鏡北道東部鏡城郡。（路透）

據《路透》報導，「1VERSE」由5名來自北韓、日本與美國，年約20多歲的青年組成，成員分別為赫（Hyuk）、錫（Seok）、艾托（Aito）、內森（Nathan）與肯尼（Kenny）。他們於今（18日）凌晨舉行線上直播出道展示，正式推出收錄3首歌曲的首張EP，MV也將於晚間公開。

另一名成員錫（Seok）則來自靠近中國邊境的北韓小鎮。（路透）另一名成員錫（Seok）則來自靠近中國邊境的北韓小鎮。（路透）

報導提及，赫（Hyuk）原籍北韓咸鏡北道東部鏡城郡，2013年逃至南韓，目前定居於首爾。他回憶在北韓9歲就開始工作，為填飽肚子不得不偷食物，有時甚至只能吃變質的米飯。

赫透露，「我在（在北韓）被抓到偷東西，被狠狠打到流血」；另，「1VERSE」主打歌《Shattered》（破碎）表達的正是赫得知父親在北韓去世時的心情。

另一名成員錫（Seok）則來自靠近中國邊境的北韓小鎮，他因朋友分享南韓音樂而首次接觸韓國流行音樂，並受到2012年Psy的《江南Style》啟發，20歲時與父親、祖母一同脫北。他坦言，儘管飽受飢餓與疲憊折磨，離開摯愛的家人、故鄉仍使他十分掙扎。

北韓疫情後封鎖邊界，外界幾乎無從得知內部消息，而聯合國調查顯示，當地至今仍持續存在強迫勞動、飢餓甚至處決等人權侵害情況。

1VERSE所屬唱片公司「唱歌的甲蟲」（Singing Beetle）執行長表示，「我們想挑戰產業過度完美化的形象，展現真實故事與情感」，此團體的誕生是為創造一個更加真實、有血有肉的韓流偶像團體。

@1verse_official 1VERSE 유니버스 'Shattered' MV Teaser ???? https://youtu.be/SU3PhOGy5AY ✶ The 1st Verse ✶ First Single Album ➯ 2025.07.18 12PM KST ???? Pre-save Now https://lnk.to/The_1st_Verse ???? Pre-order Now https://linktr.ee/The1stVerse #1VERSE #유니버스 #Shattered #1VERSE_Shattered #The1stVerse #1VERSE_The1stVerse ♬ original sound - 1VERSE

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中