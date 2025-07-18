被Coldplay主唱抓包「出軌」全球瘋傳 Astronomer總裁道歉了！不忘引用天團歌詞

王靖惟／核稿編輯

〔記者陳慧玲／綜合報導〕英國天團「Coldplay」酷玩樂團最近到美國波士頓開唱，攝影鏡頭卻意外抓包新創公司 Astronomer CEO 安迪拜倫（Andy Byron）與人事總監克莉斯汀（Kristin Cabot）的「雙外遇」婚外情，而且還是被主唱克里斯馬汀說中了搞外遇，影片全球瘋傳，網友也扮起「柯南」起底兩人，安迪的名字在美國Google搜尋趨勢榜高居第一，超過兩百萬次搜尋量，他也發出聲明道歉了，甚至引用Coldplay經典曲歌詞。

安迪拜倫（後）在酷玩演唱會上被抓包搞外遇，他也發聲明道歉。（翻攝自YouTube）

安迪在道歉聲明中談到：「我想承認網路上流傳的這段經歷，以及它帶來的失望。原本應該是充滿音樂和歡樂的夜晚，卻變成了一個極其私人的錯誤，而且發生在一個非常公開的舞台上。我想向我的妻子、我的家人以及Astronomer的團隊真誠的道歉，身為合夥人、父親和領導者，你們值得我給予更好的對待。」

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另外安迪表示：「這不是我想要成為的樣子，也不是我想要呈現我一手打造的公司的方式。我正在花時間反思，承擔責任，並思考下一步，無論是個人層面還是職業層面。在這個過程中，我請求大家尊重我的隱私。」

安迪也略為抱怨，竟是在演唱會上被迫「公開出軌」，他談到：「我還想表達，一個本該屬於私人的瞬間，但在未經我同意的情況下被公開，這是多麼令人不安。我尊重藝術家和演藝人員，但我希望我們都能更深入地思考將他人的人生變成一場鬧劇會造成的影響。」最後安迪甚至引用Coldplay經典歌曲《Fix You》歌詞提到：「正如一位朋友曾經唱的那樣：『燈光將指引你回家，為你加油打氣，而我會盡力修補你受傷的心。 』」

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