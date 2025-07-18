張善為封閉12年曾誓言「努力好起來」潘瑋柏鬆口揭聯繫內情

張善為（右）與潘瑋柏因《麻辣鮮師》成為好友。（翻攝自YouTube）

〔記者邱奕欽／台北報導〕張善為在校園偶像劇《麻辣鮮師》飾演蝌蚪走紅，更曾是《YOYO家族》人氣王的「黑皮哥哥」，不過自2013年因血塊壓迫脊椎神經導致癱瘓後，便自此神隱演藝圈超過12年，音訊全無。張善為的情況隨著「蜻蜓哥哥」宋翊彰昨（17日）鬆口聯繫的過程，不禁令人回憶起昔日與他在劇中的戰友潘瑋柏，其實也曾透露過聯繫張善為的內情。

張善為2013年11月突然爆出罹病消息，自此消失演藝圈長達12年之久，期間許多圈內好友千方百計想恢復聯繫，無奈他除了家人之外，完全不願意接受朋友探病，更堅決斷絕與外界的一切。就連昔日一起合作的經紀人黃裕昇，也曾在張善為消失的第2年在臉書有感而發表示「別忘記他！」令人感慨萬千。

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張善為2013年因血塊壓迫脊椎神經進行手術。（資料照，張善為經紀人提供）

然而，《麻辣鮮師》戰友潘瑋柏也曾向張善為喊話，「你的個性我都懂，你對你熱愛的事的那份堅持與努力，我都知道。你只希望給大家看到最好的你，不要別人擔心你。」當時，潘瑋柏也透露曾傳訊息給張善為，不過卻都沒有收到回音，但仍會持續等到回訊為止，「一直都在等你回來。等你回訊息說你回來了。加油！兄弟！」

事實上，張善為當年和小5歲的潘瑋柏同時出道，因接演《麻辣鮮師》恰巧又都是獅子座同為不服輸，且勇於接受各種挑戰的個性，2人因此成為彼此最好的朋友。直到2016年，張善為因病已長達26個月無法自由走動，不過當得知外界持續送暖給予鼓勵與支持時，他其實曾一度打開心房愉悅回應，「大家的加油打氣我都有看到，非常高興與感動，我會努力好起來！」

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