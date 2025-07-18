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娛樂 電視

江祖平3度拍戲掛彩！挨打腦震盪 撞破頭濺血畫面驚悚

〔記者蕭方綺／台北報導〕江祖平近期拍三立八點檔《願望》卻意外被滾燙熱湯潑濺到，她控訴現場導播表現失職，不僅沒有適時喊卡，甚至在她燙傷後仍要求她繼續演出，只能暫時服用止痛藥壓制疼痛，好讓她勉強撐完整場戲、不至於因劇痛而忘詞或走錯位。然而這是江祖平出道超過20年來，第三度因拍戲掛彩，引發關注。

江祖平每次拍戲都敬業演出。（資料照，記者陳奕全攝）江祖平每次拍戲都敬業演出。（資料照，記者陳奕全攝）

江祖平早在2008年拍攝民視八點檔《愛》時就曾受傷。當時她與黃建群對戲，拍攝一場推門的殺青戲，疑似事前沒對好位置，導致黃建群猛力推門時，門邊直接撞上她的左額頭，現場發出「碰」一聲巨響，她當場血流如注，痛到蹲地不起，緊急被送往醫院急診。

江祖平2008年拍《愛》受傷，凌晨緊急就醫。（資料照，映畫提供）江祖平2008年拍《愛》受傷，凌晨緊急就醫。（資料照，映畫提供）

醫師診斷為額頭撕裂傷，雖然不需縫針，但她整晚出現頭暈、噁心等症狀，被判定是腦震盪前兆，醫生也替她注射破傷風，要求她多休息。儘管如此，江祖平依然敬業返工，堅持把戲拍完。

江祖平（左）和郭子乾在《大時代》有大量對手戲。（資料照，民視提供）江祖平（左）和郭子乾在《大時代》有大量對手戲。（資料照，民視提供）

另一件則發生在2015年，江祖平與郭子乾合作華視八點檔《愛你沒條件》時，因戲要求被賞一巴掌，沒想到郭子乾「真打」下手太重，造成她出現輕微腦震盪與耳水失衡，卻在當下未察覺，延誤治療導致症狀持續惡化，最終不得不停工休養超過一年。

郭子乾事後坦言相當愧疚：「這是我從影以來，唯一一件讓我愧疚很久的事。」多年後兩人再度合作《大時代》，為化解尷尬，他特地準備鮮花和巧克力，在拍攝首日公開向江祖平道歉，後來拍戲互動自然無礙。

只是這齣戲結束合作後，江祖平卻再提此事，指出這巴掌的傷害讓她此生已無法運動，還痛斥郭子乾：「不好意思…您的確用了我的一輩子健康上了一課！真心希望您能慢慢享用！也請您想想我家人為了我哭了一整年、找一整年醫生的感受！」

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