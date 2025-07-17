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《母胎單身》人氣男「一句話」全場氣氛冷爆 網轟：不尊重女性

張宇嫺／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓綜《母胎單身戀愛大作戰》聚焦「戀愛中總是感到尷尬」的人們找到人生初戀的節目，節目至今上架6集，最初節目中的人氣男載尹在第五集「選擇約會對象」環節中，因心儀對象被選走，一句「誰還沒收到？」遭網友謾罵「憑實力單身」，主持群也傻眼。

載尹（右）在《母胎單身戀愛大作戰》中對汝明一往情深。（翻攝自Netflix）載尹（右）在《母胎單身戀愛大作戰》中對汝明一往情深。（翻攝自Netflix）

相較於《單身即地獄》和其他戀愛節目，《母胎單身戀愛大作戰》男性嘉賓充滿笨拙、頻出差錯的舉止，讓觀眾代入感十足，載尹在「五分書房」專注心儀的汝明，對其他女性出演者沒放在眼裡，引來兩派網友論戰，直說他根本不尊重女性、「不就擺明給沒人選的女生難看嗎？」

韓國網友認為載尹「情緒反應遲鈍」、「人際交往有問題」，當「最愛」被其他男性選走後，腦袋當機，加上不擅長語言表達，不自覺用「差勁的方式」選擇「剩下來的」志軟，讓場面陷入尷尬，包括主持群徐仁國、姜漢娜等人都忍不住冷汗直流。

不過也有人支持載尹「單純、無心機」，雖然行為令人生氣，同時又有點楚楚可憐，還有人力挺載尹「沒有虛偽算計，心思藏不住、為人真誠」。

節目配對進入白熱化階段，另據Netflix TOP 10網站16日統計，《母胎單身戀愛大作戰》進入全球電視（非英語）TOP 10部門，在韓國排行榜週排名位居第二，人氣持續飆升。

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