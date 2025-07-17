（影）日女星遠野凪子曾3嫁3離 6月才宣布罹病

遠野凪子在大河劇《鈴蘭》的扮相。（翻攝自X）

張宇嫺／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕近日傳出過世消息的日本女星遠野凪子，被發現在東京家中身亡，家人出面表示她死於意外事故並非自殺。1999年上半年度曾演出NHK大河劇《鈴蘭》的遠野凪子，人生雖然短暫，但卻有許多故事。她曾3度結婚、離婚，之後獨自居住，身邊只有一隻貓咪陪伴她。

1997年遠野凪子上台表演音樂詩，當時她的年紀僅有15～16歲。（翻攝自X）

遠野凪子年輕時長相非常清純甜美。（翻攝自X）

遠野凪子2009年5月曾經與一名圈外男交往半年後結婚，但這段婚姻非常短暫，同年7月就離婚，僅維持2個月婚姻；2014年5月遠野凪子再婚，不過同年7月又經歷二次離婚；2023年3月，遠野凪子和一名公司職員第3度布入禮堂，這次更是短命婚，兩人結婚僅14天就宣布離婚。歷經了三段短命婚，遠野凪子仍然沒有放棄愛情，2023年11月她傳出與一位約30歲左右的男子交往，對方求婚之後兩人訂婚，但同年12月卻破局，並未踏上紅毯。

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遠野凪子坦承自己罹患飲食失調及憂鬱症。（翻攝自X）

遠野凪子曾公開宣布自己患有飲食失調症，今年6月，她更勇敢說出自己罹患憂鬱症，並透露正在接受治療中。沒想到最後收到的，竟是她離開的消息。

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