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娛樂 最新消息

（專訪）曾被渣男多劈！于子育新戲再陷不倫戀認了：我還是戀愛腦

〔記者蕭方綺／專訪〕于子育曾在《俗女養成記》中飾演嘉玲媽，並憑該角色拿下金鐘迷你劇女配角獎。近日她在《我們與惡的距離2》中則化身為個性溫暖的公衛護士。她笑說：「以前我演的角色幾乎都是媽媽，只要和另一半看對眼，就結婚，下一秒小孩就出來了。」但在新戲《親密之海》中則大不相同，這次她不僅飾演小三，還有完整戀情交代，甚至挑戰突破性的床戲演出。

于子育在《親密之海》有突破性演出。（CATCHPLAY+提供）于子育在《親密之海》有突破性演出。（CATCHPLAY+提供）

談到接演這個角色的心情，于子育坦言當下心情複雜，既開心又猶豫，還特地打電話請教吳慷仁，「他鼓勵我接下來，覺得這個角色有突破性，我才下定決心。」一旁的李銘順則打趣補充：「我聽到的版本不一樣，她接到劇本時超興奮，還說終於等到床戲了！」惹得于子育白眼伺候。

李銘順（左）和于子育雖然第一次合作，卻很有話聊。（CATCHPLAY+提供）李銘順（左）和于子育雖然第一次合作，卻很有話聊。（CATCHPLAY+提供）

李銘順過去看《俗女養成記》時，就對于子育與女兒謝盈萱的對戲印象深刻，「她的表演很有魅力，但因為她有個既定形象，一開始知道《親密之海》的對手戲是她，內心還想著：『原來這演員尺度這麼大！』」兩人首次合作，因年紀相仿、個性隨和，時常互虧對方，很快就建立起好交情。

于子育（左）和李銘順在《親密之海》中的不倫戀長達20年。（CATCHPLAY+提供）于子育（左）和李銘順在《親密之海》中的不倫戀長達20年。（CATCHPLAY+提供）

在劇中，于子育飾演的角色為了李銘順這位「渣男」，奉獻了整整20年青春。戲外她也坦言曾遇過渣男。她回憶20多歲時曾與一任男友交往3年，當時戀愛腦上身，對感情一味付出，直到後來才發現對方竟然同時劈腿多人，與李銘順在《親密之海》的角色一樣，都是劈腿多人的「時間管理大師」。

她幽幽回憶當時，「即使出現小三、小四，我都沒察覺，最後因為他時間排不過來，才主動跟我提分手。」是對方朋友看不下去，主動告訴她真相。于子育苦笑說：「我那時真的很單純，不會懷疑，也不會想太多。」

于子育如今很享受單身生活，用友情、親情和工作把生活過得很充實。（CATCHPLAY+提供）于子育如今很享受單身生活，用友情、親情和工作把生活過得很充實。（CATCHPLAY+提供）

如今的她已單身5年，卻不著急找對象，她笑說：「一個人的寂寞，遠比兩個人的寂寞更好。」認為現在的自己很享受獨處，喜歡工作與陪伴家人，但話鋒一轉，她又補一句：「我現在應該還是戀愛腦。」逗得李銘順虧她這句話一講出去，明天就會有人排隊報名當男友了。

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