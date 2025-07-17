阿滴憂鬱曾2度想輕生！滴妹收「告別訊息」嚇壞

〔記者林欣穎／台北報導〕百萬YouTuber阿滴常透過社群分享日常，過去他曾因憂鬱症有過輕生念頭，在他走出低潮康復後，他也出書分享經歷，希望能夠幫助更多人。他日前在節目中提到當時的黑暗期，曾2度想自我了結，讓滴妹嚇壞衝去他的租屋處。

阿滴分享心境。（翻攝自YT）

阿滴日前在《范琪斐的美國時間》中分享，某次曾在租屋處屋頂想不開，當時他已經做好準備，並打算將告別訊息傳給家人，「要給我妹的訊息已經傳出去了，我給我爸媽的已經寫好了在LINE上面，但我按不下去傳送，我現在還沒力量把它傳出去，我就回去睡覺了。」

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滴妹看到阿滴訊息後嚇得立刻衝去租屋處，看到阿滴正在睡覺才鬆了一口氣。阿滴也很感謝家人在那期間的陪伴，「雖然當下困難，但身邊人都說，只要過這一天就好，今天熬完到明天就勝利了。」也希望能用自身案例鼓勵有類似處境的人。

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