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娛樂 最新消息

GD展覽人氣超爆！5萬張門票20分鐘秒殺

GD台灣展覽首日狂吸人氣。（Creative MUT提供）GD台灣展覽首日狂吸人氣。（Creative MUT提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕韓流天王「GD」G-DRAGON上週在小巨蛋連唱3天嗨翻台灣粉絲，緊接著他在首爾的個人藝術展《G-DRAGON MEDIA EXHIBITION : Übermensch》搬來台灣，展覽今（17）起在「台北101」開跑，雖然是平常日，照樣人氣爆燈，近5萬張門票於20分鐘內全數售罄

台北101限定4公尺高雛菊藝術裝置。（Creative MUT提供）台北101限定4公尺高雛菊藝術裝置。（Creative MUT提供）

GD展覽以尖端技術與藝術打造，大量導入AI、即時全息影像（Hologram）、VR，以及Unreal Engine支援的次世代3D電腦動畫（CG）等尖端技術，透過這些高科技手法，展覽完整詮釋G-DRAGON第三張正規專輯《Übermensch》（意即「超人」）的核心訊息，並以數位媒體藝術形式生動呈現其創作哲學。

展場內容圍繞《Übermensch》的世界觀，透過數位語言具象化「自我超越」、「藝術的自由」與「對未來的想像力」三大主題，為觀展者帶來前所未有的沉浸式體驗；首爾場只有10天展期，台灣則從今天開始到8月11日。

粉絲能現場近距離感受GD視覺聽覺的極致享受。（Creative MUT提供）粉絲能現場近距離感受GD視覺聽覺的極致享受。（Creative MUT提供）

為迎接GD展覽到來，小巨蛋天幕輪播著展覽宣傳影片，主海報高掛在捷運西門站6號出口的大型LED牆上，更有行動卡車穿梭台北街頭，所到之處都能感受到展覽即將重磅登場的氛圍。

台北101「双融域AMBI SPACE ONE」位於大樓5樓，是全台首屈一指的高科技沉浸式數位展演空間，這裡以5G與4K等頂尖規格為基礎，將科技與藝術完美融合，打造出專屬於未來感的體驗場域。

台北101限定4公尺高雛菊藝術裝置。（Creative MUT提供）台北101限定4公尺高雛菊藝術裝置。（Creative MUT提供）

台北場特別選擇AMBI SPACE ONE作為展覽場地，是讓每位來訪者都能在這座結合頂尖科技與藝術能量的空間裡，親身體驗前所未有的震撼與驚豔，更能以真實貼近的方式感受G-DRAGON的藝術創作理念。

《G-DRAGON MEDIA EXHIBITION : Übermensch》台北場展覽資訊

展覽期間：

2025年7月17日（四）～8月11日（一） 每日11:00～21:00 （每小時一個場次）

場次安排：

展覽共使用三個樓層，除拍照打卡區外，每層每小時獨立開放一場次

1F與5F每場次限200人入場（每日最後一場20:00～21:00限100人入場）

地點：

主展覽會場：台北101 5F AMBI SPACE ONE

拍照打卡區：台北101 4F 中環花園

MD週邊販售區：台北101 1F 松智路側（東門）

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