任天堂名作《薩爾達傳說》創作者 公開真人版電影卡司

任天堂電玩名作《薩爾達傳說》將推出真人版電影。（任天堂提供）

〔記者馮亦寧／台北報導〕任天堂當家遊戲創作者宮本茂昨（16）日透過任天堂官方社群帳號宣布知名遊戲《薩爾達傳說》（The Legend of Zelda）確定推出改編真人版電影，且男女主角人物都出爐，電影預計在2027年於全球上映。

《薩爾達傳說》真人版電影男主角「林克」將由班傑明．伊凡．安斯沃思擔綱。（翻攝自X）

《薩爾達傳說》真人電影將由任天堂代表取締役（亦為遊戲創作者）宮本茂以及曾監製《秘境探險》等多部熱門電影的製片公司Arad Productions Inc.代表阿維．阿拉德（Avi Arad）共同負責製作，導演威斯．柏（Wes Ball）曾執導《移動迷宮》。

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《薩爾達傳說》真人版電影女主角「薩爾達公主」人選是曾演出過《叛徒女流》的波・布萊格森。（翻攝自X）

至於男女主角人選，宮本茂親自宣布男主角「林克」將由曾在Netflix影集《鬼入侵布萊莊園》中表現亮眼的班傑明．伊凡．安斯沃思（Benjamin Evan Ainsworth）擔綱；女主角「薩爾達公主」人選則是曾出現在《叛徒女流》的波・布萊格森（Bo Bragason）演出。

據了解，《薩爾達傳說》真人電影超過一半製作費用由任天堂出資，將於全球發行，並與索尼影業負責。全球上映日期預計為2027年5月7日。

任天堂代表取締役（亦為遊戲創作者）宮本茂宣布《薩爾達傳說》（The Legend of Zelda）確定推出改編真人版電影。（翻攝自X）

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