i-dle葉舒華上海簽售突成「中國人」 中粉嗆：0人在乎台粉怎麼想

i-dle台灣成員葉舒華因亮眼外型備受粉絲喜愛。（翻攝自IG）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓國人氣女團i-dle日前現身中國上海參與粉絲簽售活動，場面熱烈。台灣成員舒華在與中國成員宋雨琦合照時，舉起粉絲提供的「結婚證書」道具，原是粉絲為了炒熱「兩岸CP」氛圍，卻被眼尖網友發現證書上將舒華的國籍誤寫為「中國」，此舉意外引爆兩岸網友論戰。

事實上，這對「兩岸CP」在粉圈頗有聲量，兩人私下互動自然，經常用中文鬥嘴、打鬧，備受粉絲關注。而活動當天，粉絲準備的結婚證書雖然充滿創意，卻在細節上惹出爭議，「錯植國籍」讓支持舒華的台灣粉絲感到極度不滿，痛批這根本是「打著CP的名義消費政治」，逼偶像無辜捲入敏感風波。

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由中國成員宋雨琦（左）與台灣成員葉舒華（右）組成的「兩岸CP」，在粉圈極具影響力。（翻攝自小紅書）

風波延燒至社群平台，有粉絲力挺舒華「根本是被拿來當工具」、「根本不該出現這種道具」，甚至有中國粉絲認為這樣的操作「已經踩到線了」；但也有聲音冷嘲熱諷「0人在乎台灣粉絲怎麼想」，讓爭議更加白熱化。舒華本人雖未公開發聲，但從此事件也再度反映出台灣藝人在國際活動中面對政治議題時的無奈。

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