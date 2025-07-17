林懷民跳舞曾被說是乞丐行業 父親晚年「一句話」令人動容

曾寶儀（右）探訪林懷民（左）在嘉義新港的林宅古厝。（台灣大哥大MyVideo、三立提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕雲門舞集創辦人、國寶級編舞家林懷民近日登上實境節目《我們回家吧3》，成為節目開播以來最重量級嘉賓。製作單位表示，邀請林懷民參與是巨大的榮耀與挑戰。本集節目探訪林懷民捐贈的嘉義新港古厝「培桂堂」，並走訪在地百年奉天宮、全台最小誠品書店、自然酒店與地方美術館，主持人曾寶儀感動表示：「一條街看得到過去與未來！」她也透露，林老師是她見過對「回家」走得最深遠的一個人。

節目中最令人動容的時刻，莫過於林懷民談起與父親的故事。父親林金生為嘉義首任縣長、歷任內政與交通部長，曾強烈反對他跳舞，甚至說跳舞是「乞丐行業」。然而多年後，父親卻轉變為他最驕傲的支持者，「晚年常跟人說，你知道我是誰嗎？我是林懷民的爸爸。」

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林懷民坦言透過整離家族遺物，找到回家的感覺。（台灣大哥大MyVideo、三立提供）

林懷民透露，整理家族古厝時，他才真正重新認識家族的歷史，也藉此完成內心的「回家」。他也提到，父親年少時文筆出眾，曾被老師讚譽將成為文學或美術家，但卻因從政而與藝術絕緣，「我現在做得好的，其實都是他的遺傳。」

除了動人的家族故事，林懷民也在節目中展現幽默一面，不僅成為「台語小老師」，教曾寶儀說「心適（sim-sik）」，還讓主持人自嘲像小孩「不敢先動筷」。兩人一同吃在地美食、走訪文藝據點，讓觀眾看見林懷民平易近人的另一面。

曾寶儀（右）與林懷民（左）一覽百年歷史的奉天宮。（台灣大哥大MyVideo、三立提供）

節目最後，曾寶儀深受感動：「是林老師讓我認識這麼美好的地方。」短短一集節目，傳遞的不只是回家的意義，更是跨世代對文化、藝術與家庭的深情連結。

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