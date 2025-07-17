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娛樂 最新消息

韓歌手出道15年「排練越來越開心」 換新東家高呼：我還沒過氣

SOYOU正式推出全新數位單曲《PDA》回歸。（MAGIC STRAWBERRY SOUND提供）SOYOU正式推出全新數位單曲《PDA》回歸。（MAGIC STRAWBERRY SOUND提供）

王靖惟／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓國歌手「SOYOU」韶宥2010年以韓國女子團體SISTAR成員身分出道，近日推出全新數位單曲《PDA》，是她簽約音樂廠牌MAGIC STRAWBERRY SOUND後的首波回歸之作，格外受到矚目。

SOYOU曾演唱孔劉、劉寅娜、李棟旭、金高銀主演韓劇《孤單又燦爛的神－鬼怪》OST《I Miss You》，以及朴寶劍、金裕貞主演韓劇《雲畫的月光》OST《好像都睡了》，細膩穩定的演唱風格讓她深受許多聽眾青睞。

這次回歸，SOYOU 重新適應舞蹈排練，到面對新風格曲目的挑戰，她提到：「一開始真的會擔心：我可以跳得了嗎？但排練越來越開心，也覺得自己還沒過氣呢！還是很可以嘛（笑）！」

SOYOU正式推出全新數位單曲《PDA》回歸。（MAGIC STRAWBERRY SOUND提供）SOYOU正式推出全新數位單曲《PDA》回歸。（MAGIC STRAWBERRY SOUND提供）

面對長年支持她的台灣歌迷，SOYOU表達由衷感謝，「雖然我沒能常常去見你們，真的很抱歉。未來我會更努力，盡量常去台灣見大家！請多多支持我。」並以一句台語向台灣觀眾打招呼：「多謝，哇愛哩（我愛你）！」

值得一提的是，MAGIC STRAWBERRY SOUND現任CEO正是過去與她合作《Some》的歌手鄭基高，兩人再度攜手，大膽嘗試全新的形象轉變，從視覺風格到音樂表現皆融入「感性」、「成熟」、「細膩」的氣質，象徵音樂職涯邁入新起點。

SOYOU正式推出全新數位單曲《PDA》回歸。（MAGIC STRAWBERRY SOUND提供）SOYOU正式推出全新數位單曲《PDA》回歸。（MAGIC STRAWBERRY SOUND提供）

全新單曲《PDA》為「Public Display of Affection（公開示愛）」之縮寫，描繪在感情中無法克制、想要坦率表達愛意的衝動，以輕快節奏展現戀愛的悸動，也挑戰社會對女性情感表達的慣性期待。

SOYOU表示，這首歌不如字面所見那般濃烈，更多是一種輕鬆自然的表達。「戀愛的時候就該熱情、不管他人目光，盡情享受。但當然，還是要看場合啦（笑）！」

演唱《PDA》的過程中，SOYOU刻意放下過往強調唱功的方式，選擇以輕柔、貼近語氣的方式來詮釋旋律；她提到：「我刻意把力道放得很輕。年輕的時候談戀愛，應該要盡情享受當下。」

SOYOU用一句話總結現在的狀態：「我還在進步，也還在挑戰新的東西。現在的我是更放鬆、更享受音樂的人。」

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