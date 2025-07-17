王樂妍「熱炒店辦小型婚宴」超美造型曝光！温貞菱4字揭彼此關係

王樂妍（右）和老公中式龍鳳掛，舉辦結婚與慶生合一的派對。（翻攝自臉書）

〔記者蕭方綺／台北報導〕王樂妍這個月8日過39歲生日時，與小6歲的竹科工程師徐孟韜登記結婚，算是雙喜臨門。她當時說不辦婚宴，沒想到意外與老公一同身穿中式龍鳳掛，在熱炒店舉辦結婚與慶生合一的派對，「王子」邱勝翊、温貞菱等好友也現身祝福，眾人換上復古造型，現場氣氛歡樂又熱鬧。

王樂妍（前排右）和《男言之隱》夥伴一起參與派對。（翻攝自臉書）

王樂妍與王子、温貞菱因去年合演故事工廠舞台劇《男言之隱》結為好友，組成「男言小隊」，平時便時常相約聚餐。這次也特別藉由聚會之名，為王樂妍籌辦一場溫馨的小型婚宴。

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温貞菱（中）以「至親好友」形容自己和王樂妍（左）的情誼。（翻攝自臉書）

婚宴當天，王樂妍與老公身著喜氣洋洋的大紅龍鳳掛，賓客們也配合主題換上懷舊復古服裝，温貞菱穿上綠色旗袍格外吸睛，她感動地表示：「謝謝《男言之隱》讓我們相遇！」王子也在IG發文寫下：「從《男言之隱》開排到現在，我們一起見證你們的愛情。」透露舞台劇夥伴們見證了這段戀情的點滴成長，温貞菱更以「至親好友」形容彼此間的深厚情誼。

温貞菱提到這場小巧溫馨的婚禮是大家共同籌畫，從場地佈置、服裝選擇到雙層結婚蛋糕，每一個細節都融合了大家的心意與默契，「這場婚禮沒有浮誇鋪張，卻滿載真誠與投入，大家樂在其中，感到非常滿足。」還用「樂妍孟韜百年好合」寫下藏頭詩。

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