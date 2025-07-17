晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

朱孝天認「身體像60歲」 合體F4合自嘲：比他們蒼老很多

〔記者李紹綾／台北報導〕F4日前在五月天演唱會上驚喜合體，四人暌違12年再度同台演唱經典歌曲《流星雨》，掀起眾人滿滿的回憶殺。不過，有網友發現當天表演時，朱孝天與其他三位團員幾乎零互動，揣測他是否不願合體。對此，朱孝天昨（16日）在直播中澄清，直言這次登台對他來說並不容易，之所以一開始抗拒，並非與團員之間有心結，而是因為健康因素所致。

朱孝天飽受纖維肌痛症困擾。（翻攝自微博）朱孝天飽受纖維肌痛症困擾。（翻攝自微博）

朱孝天多年來飽受纖維肌痛症困擾，體力早已大不如前，他坦言：「我抗拒的原因不是因為他們三個，而是我現在的體力沒有以前那麼好。你們認真去看這次的影片，可以看出來，我比他們三個人看起來還要蒼老一點。」

朱孝天形容自己的身體，「消耗力是一般人的1.5倍」，雖然他今年才46歲，但身體狀況卻像60歲人，「我能明顯感覺到，我整個生命內在的能量消失的比一般人要快」。他感慨說：「跟他們三個人比起來，如果今年或明年再不合體，我會越來越沒有這個狀態，所以我努力做這件事。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中