朱孝天認「身體像60歲」 合體F4合自嘲：比他們蒼老很多

〔記者李紹綾／台北報導〕F4日前在五月天演唱會上驚喜合體，四人暌違12年再度同台演唱經典歌曲《流星雨》，掀起眾人滿滿的回憶殺。不過，有網友發現當天表演時，朱孝天與其他三位團員幾乎零互動，揣測他是否不願合體。對此，朱孝天昨（16日）在直播中澄清，直言這次登台對他來說並不容易，之所以一開始抗拒，並非與團員之間有心結，而是因為健康因素所致。

朱孝天飽受纖維肌痛症困擾。（翻攝自微博）

朱孝天多年來飽受纖維肌痛症困擾，體力早已大不如前，他坦言：「我抗拒的原因不是因為他們三個，而是我現在的體力沒有以前那麼好。你們認真去看這次的影片，可以看出來，我比他們三個人看起來還要蒼老一點。」

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朱孝天形容自己的身體，「消耗力是一般人的1.5倍」，雖然他今年才46歲，但身體狀況卻像60歲人，「我能明顯感覺到，我整個生命內在的能量消失的比一般人要快」。他感慨說：「跟他們三個人比起來，如果今年或明年再不合體，我會越來越沒有這個狀態，所以我努力做這件事。」

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