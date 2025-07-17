朱孝天揭「斷聯F4」原因 認了曾主動退群：很不快樂

F4成員吳建豪（上排左起）、周渝民、言承旭、朱孝天睽違12年在五月天演唱會合體。（相信音樂提供）

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕五月天日前在台北大巨蛋舉辦25週年巡演最終場，嘉賓環節驚喜邀請到F4成員朱孝天、周渝民、吳建豪、言承旭合體，合唱經典歌曲《流星雨》掀起高潮。而在前幾個月傳出F4有望合體時，朱孝天曾對外宣稱跟其他成員都不熟，而且沒收到任何邀約，後來也在演唱會時澄清，當時會這樣說是為了保密。不過，昨（16）日朱孝天於直播時坦言，近幾年確實沒有與F4聯繫，自己也主動退出群組，不過並不是鬧不合或不愉快。

F4傳出成員私下不合的謠言。（資料照）

朱孝天16日透露，4人原本有個私人群組，但已經多年沒聊天、沒約敘舊，因此當他在接受合體邀約時就直接退出群組，他表示「你們沒有辦法明白，4個人如果分屬4個公司，或是4個人各自都有不同意見的時候，這個事情會有多複雜」，因此選擇將演出相關事宜交由主辦方全權處理。

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朱孝天罕見對外回應不合傳聞。（翻攝自微博）

針對不合傳聞，朱孝天強調跟團員們「沒有不合」，但是他一直認為人與人之間的感情，還是淡淡的就好，朱孝天也認了身為F4成員讓他很不快樂，不過原因與團員們無關，而是自己本來就不適合演藝圈。

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