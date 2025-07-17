喬幼消失5年 驚爆帥兒20歲 首度公開露面

喬幼與兒子恩睿合唱新歌。（喬幼提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕「芒果公主」喬幼與前東家的官司圓滿落幕，她決心再出發，更力邀20歲的帥兒恩睿合唱的新歌《咱來合唱一首歌》，對於兒子的表現很滿意。

喬幼蟄伏5年才推出《幼見•芒果花》，先與老公吳泓毅合唱單曲《幸福滿滿》，近來則與兒子恩睿攜手對唱《咱來合唱一首歌》。喬幼笑說：「我的人生對唱宇宙，目前已經集結了最重要的兩個男人老公和兒子，下一步就看他們誰先邀我合唱啦！」

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20歲的恩睿勇闖歌壇。（喬幼提供）

20歲的恩睿首次在媒體前曝光，其實他從小就耳濡目染，跟隨母親四處征戰舞台，3歲時說話還不輪轉，卻能完整唱出《我問天》，讓觀眾嘖嘖稱奇：「這根本是天生的藝人！」

喬幼笑說：「他話都還說不清楚，但歌詞一個字都沒錯，還唱得很有感情，我當時就想，這孩子有演藝DNA！」

對於跟前東家的公司落幕，喬幼開心表示：「人生就是這樣，過去的都留給昨天，今天開始，我要為自己和兒子創造全新的舞台！」

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