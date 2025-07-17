接棒王識賢壓力爆棚！楊淨宇「神之鄉」登台嗨喊：終於唱回家鄉

〔記者李紹綾／台北報導〕「療癒女聲」楊淨宇昨（16日）受邀到大溪，參加關聖帝君聖誕聯歡晚會演出。她的出場順序緊接在王識賢之後，坦言壓力超大：「因為識賢哥的魅力真的太強，很怕前輩一結束演出，觀眾就跟著散去。」幸好台下觀眾熱情十足，還積極與她互動，讓她開心直呼：「感受到鄉親滿滿的支持與熱情。」

楊淨宇回家鄉大溪，參加關聖帝君聖誕聯歡晚會演出。（民視提供）

楊淨宇從小在大溪長大，這次回到家鄉演出，心情超級興奮，還特地號召粉絲前來支持。這是她第一次在大溪鄉親面前演唱，一連帶來四首歌，包括《一萬次悲傷》、《跳樓機》、《思念你的心肝你敢知》、《養金魚》，她形容：「很奇妙，看到台下的觀眾朋友，都覺得特別親切，就像街坊鄰居一樣的感覺。」

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楊淨宇回家鄉大溪，參加關聖帝君聖誕聯歡晚會演出。（民視提供）

楊淨宇透露，小時候曾參加過鎮上舉辦的歌唱比賽，這些年在外表演，一直希望有機會能「唱回家鄉」。對於受邀在624關聖帝君聖誕聯歡晚會演出，讓她直呼：「真的非常開心，因為我終於回來了！」她也笑說，上台前還發現舞台邊出現熟悉的面孔，仔細一看竟是十幾年沒見的國中同學，令她又驚又喜。

楊淨宇回家鄉大溪，參加關聖帝君聖誕聯歡晚會演出。（民視提供）

回想小時候，楊淨宇最期待的節日除了過年，再來就是農曆6月24日的關聖帝君聖誕，「那時大街小巷擠滿人潮，夜市攤販林立，還有神明暗訪與遶境，鞭炮聲此起彼落，阿公、阿嬤也會陪著我們一起湊熱鬧。」

楊淨宇（右）回家鄉大溪，參加關聖帝君聖誕聯歡晚會演出。（民視提供）

7月19日同場地還有一場關聖帝君聖誕聯歡晚會，楊淨宇也受邀演出，她已和爸媽計劃好，當天一大早會先回阿公、阿嬤家，也約了家族成員晚上一起帶兩老到現場觀看演出。她分享，「每次回阿嬤家，最喜歡的就是和阿公、阿嬤一起散步的時光。」

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