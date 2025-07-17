馬西屏認失憶非失智 去大賣場永遠只記得這1家

馬西屏上個月開心到土耳其旅遊。（翻攝自馬西屏臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕資深媒體人、電視名嘴馬西屏13日在臉書發文透露自己約10年前開始漸失憶，他雖平常心看待，但所謂「上知天文、下知地理」的人失憶，是一件有損顏面的事，馬西屏說：「我今年70歲，失憶是老化現象，但是我的失憶又比老化更嚴重一些。」

馬西屏16日晚間二度發文談及這事，他表示：「我寫了自己失憶後，關懷與問候四面八方湧來，充滿在各個社交軟體的字裡行間，非常的感動，在此真心說聲謝謝大家。」他重申自己是失憶，不是失智，所以目前一切都好。

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他透露自己在生活上不斷的改善與努力，目前失憶情況未惡化。（翻攝自馬西屏臉書）

其次，馬西屏透露自己在生活上不斷的改善與努力，目前失憶情況未惡化。再者，他的失憶不是全面性的，還是博學強記，上節目查資料過目不忘，且他方向感極強，出國旅遊東南西北分辨的非常清楚，從不帶錯路。

馬西屏接著表示，自己失憶有時候會讓別人很開心，他也很開心，「譬如不知道為什麼大賣場大潤發跟家樂福就是記不住，永遠只記得萬客隆，所以每次要去大賣場，我都說出發去萬客隆了，每次都惹得老婆跟女兒大笑。」

以前凡事精準，都是馬西屏在糾正別人，他說：「現在常常因為講錯，每天被老婆、女兒糾正，每天糾正我已經成為老婆的小樂趣。」

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