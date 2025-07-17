晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

馬西屏認失憶非失智 去大賣場永遠只記得這1家

馬西屏上個月開心到土耳其旅遊。（翻攝自馬西屏臉書）馬西屏上個月開心到土耳其旅遊。（翻攝自馬西屏臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕資深媒體人、電視名嘴馬西屏13日在臉書發文透露自己約10年前開始漸失憶，他雖平常心看待，但所謂「上知天文、下知地理」的人失憶，是一件有損顏面的事，馬西屏說：「我今年70歲，失憶是老化現象，但是我的失憶又比老化更嚴重一些。」

馬西屏16日晚間二度發文談及這事，他表示：「我寫了自己失憶後，關懷與問候四面八方湧來，充滿在各個社交軟體的字裡行間，非常的感動，在此真心說聲謝謝大家。」他重申自己是失憶，不是失智，所以目前一切都好。

他透露自己在生活上不斷的改善與努力，目前失憶情況未惡化。（翻攝自馬西屏臉書）他透露自己在生活上不斷的改善與努力，目前失憶情況未惡化。（翻攝自馬西屏臉書）

其次，馬西屏透露自己在生活上不斷的改善與努力，目前失憶情況未惡化。再者，他的失憶不是全面性的，還是博學強記，上節目查資料過目不忘，且他方向感極強，出國旅遊東南西北分辨的非常清楚，從不帶錯路。

馬西屏接著表示，自己失憶有時候會讓別人很開心，他也很開心，「譬如不知道為什麼大賣場大潤發跟家樂福就是記不住，永遠只記得萬客隆，所以每次要去大賣場，我都說出發去萬客隆了，每次都惹得老婆跟女兒大笑。」

以前凡事精準，都是馬西屏在糾正別人，他說：「現在常常因為講錯，每天被老婆、女兒糾正，每天糾正我已經成為老婆的小樂趣。」

相關新聞：名嘴馬西屏曝10年前漸失憶  上節目忘行政院長是誰

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中