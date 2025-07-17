（專訪）林昶佐出任芬蘭代表 老婆Doris離開台灣真實心聲曝光

閃靈主唱「Freddy」林昶佐。（出日音樂提供）

〔記者陽昕翰／專訪〕閃靈樂團主唱林昶佐出任駐芬蘭代表，將與老婆Doris與女兒米魯啟程前往芬蘭。近來忙著搬家的Doris受訪表示：「我們一切都是等確認以後才開始準備，感覺有點不太真實吧。」透露女兒第一時間得知消息時難過哭了，因為捨不得跟同學分開。

對於離開台灣，Doris透露，最捨不得高齡的父親以及台灣的美食，她說：「我們有去迪化街補貨，買了很多乾糧跟台灣的醬料，以後想家的時候可以吃。」前陣子她還考了汽車駕照，趁空跟林昶佐相約逛夜市，近來狂吃肉圓、臭豆腐等台灣味。

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除此之外，Doris跟林昶佐也忙著整理家務及搬家，包括行李要分成空運、海運運送到芬蘭，還有她最重要的Bass也要帶出國，準備迎接全新的生活。

閃靈團長Doris近來忙著搬家。（記者胡舜翔攝）

許多樂迷好奇閃靈未來的發展，Doris透露上月有跟團員碰面討論，大家現階段都有各自的人生及工作，對於音樂創作也不會停止，都想要繼續寫歌。

Doris笑說，閃靈未來在國外若有合適的表演機會，大家也不會排斥，還有團員幽默嗆聲：「我們換個主唱，就可以繼續跑巡演了！」

其實過去閃靈就常在歐洲演出，都是跟國外的唱片公司合作，Doris談到：「未來我人在國外的話，可以有時間繼續做這件事情，有機會尋求不同的合作。」提到「大港開唱」明年也會繼續舉辦，團隊已在積極籌備，請樂迷拭目以待。

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