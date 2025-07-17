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娛樂 電影

奮鬥最後一次！《怪奇物語》最終季預告高潮迭起磅礡登場

羅子秦／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕千呼萬喚！Netflix於昨晚（16日）正式釋出《怪奇物語》第5季暨最終季的正式前導預告。故事延續威可那讓麥克絲陷入昏迷、顛倒世界擴散至霍金斯之後的劇情發展，高潮迭起的預告片尾，威可那現身，準備向主角群發動全面戰爭！

米莉芭比布朗飾演的伊萊雯，將在《怪奇物語》第5季做個了斷。（Netflix提供）米莉芭比布朗飾演的伊萊雯，將在《怪奇物語》第5季做個了斷。（Netflix提供）

最終季描述霍金斯因裂縫的開啟而滿目瘡痍，主角們團結一致，只有一個目標：找出並殺死威可那。然而他已經消失無蹤，行蹤與計畫成謎。雪上加霜的是，政府對小鎮實施軍事封鎖，並加強對伊萊雯的追捕，迫使她再度躲藏。

隨著威爾失蹤週年日的逼近，一股熟悉且沉重的不安感也悄然而至，最終決戰也即將來臨，而這一次，他們將面對前所未有、更加強大且致命的黑暗力量。要終結這場噩夢，他們需要所有人、整個隊伍，最後一次並肩作戰。

薇諾娜瑞德在《怪奇物語》第5季面臨更大的威脅。（Netflix提供）薇諾娜瑞德在《怪奇物語》第5季面臨更大的威脅。（Netflix提供）

主要卡司全數回歸，包括薇諾娜瑞德飾演喬伊絲、大衛哈伯飾演哈普、米莉芭比布朗飾演伊萊雯、芬恩伍法德飾演麥克、蓋頓馬塔拉佐飾演達斯汀、迦勒麥羅林飾演路卡斯、諾亞許納普飾演威爾、喬奇瑞飾演史帝夫、莎蒂辛克飾演麥克絲、娜塔莉亞戴爾飾演南西、查理希頓飾演強納森、瑪雅霍克飾演蘿蘋、傑米坎貝爾鮑爾飾演威可那等。

《怪奇物語》第5季主角群們將展開全面戰爭。（Netflix提供）《怪奇物語》第5季主角群們將展開全面戰爭。（Netflix提供）

新加入演員包括奈兒費雪、傑克康納利、艾力克斯布羅，以及《魔鬼終結者》傳奇女星琳達漢彌頓。創作者達菲兄弟先前受訪時表示，他們花了整整一年的時間拍攝這一季，「最後我們拍攝了超過650小時的鏡頭，所以這是我們至今規模最大、最具野心的一季！」更形容就像拍攝了8部電影一樣，且從頭到尾都非常緊張刺激，「這非常非常瘋狂。」

《怪奇物語》第5季第1輯將於11月27日上線；第2輯12月26日上線。

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