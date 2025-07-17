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娛樂 電影

台灣VR再挺進國際舞台！《雲在兩千米》入圍威尼斯影展沉浸式內容競賽

羅子秦／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕由公共電視企劃邀請導演陳芯宜執導，改編自作家吳明益同名小說的VR作品《雲在兩千米》，正式入圍2025年第82屆威尼斯影展沉浸式內容競賽單元，將角逐「最佳體驗大獎」等三項大獎。陳芯宜曾以《無法離開的人》獲得第79屆威尼斯影展同單元最高榮譽，今年再度以全新創作強勢回歸，團隊接獲入選通知時喜悅難掩。

《雲在兩千米》由公視、行者影像出品製作，高雄市電影館與三餘創投聯合出品，德國Reynard Films共同製作，獲德國FFF與SLM基金支持。故事講述主角關在妻子驟逝後，循著她遺留下的小說手稿走入潛意識與台灣山林，展開一段記憶、現實與神話交錯的療癒旅程。

由莫子儀主演、陳芯宜執導的VR創作《雲在兩千米》，入圍威尼斯影展沉浸式內容單元競賽。（公視、行者影像提供）由莫子儀主演、陳芯宜執導的VR創作《雲在兩千米》，入圍威尼斯影展沉浸式內容單元競賽。（公視、行者影像提供）

陳芯宜感謝公視與吳明益的支持，並分享創作歷程：「這次的技術挑戰是前作的百倍，從開發到整合全靠程式與數學，需要在技術與美學間不斷拉鋸。大家痛苦也快樂，是一次難忘的經驗。能入圍是對整個團隊最大的鼓勵。」

作家吳明益也表示：「看到自己的小說轉譯為前所未見的影像語言，就像親眼見證一場藝術創世紀。導演用她的方式重新詮釋了這部作品，也激起我對創作更多可能的想像。」

VR《雲在兩千米》改編自吳明益小說《苦雨之地》中的同名短篇，由莫子儀（左）與姚以緹主演。（公視、行者影像提供）VR《雲在兩千米》改編自吳明益小說《苦雨之地》中的同名短篇，由莫子儀（左）與姚以緹主演。（公視、行者影像提供）

主演莫子儀表示：「很榮幸能參與吳明益老師筆下角色的詮釋，謝謝導演與團隊。」首次合作的姚以緹則說：「從文字到影像的轉譯過程令人著迷，期待觀眾一同體驗這段旅程。」演員馬志翔也開心分享：「首次參與VR拍攝，收穫很多難得經驗。」

《雲在兩千米》為單人自由移動的沉浸式體驗，運用多項創新技術，Try out測試階段便受到高度好評，曾於2023年威尼斯合資市場展「沉浸式計畫」單元亮相。值得一提的是，陳芯宜另一VR計畫《碎為微塵之後》也同步入選2025年威尼斯合資市場展，展現導演持續在國際沉浸式創作領域的深耕成果。

陳芯宜8月也將與技術團隊親赴威尼斯籌備放映，為台灣VR再度挺進國際舞台。

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