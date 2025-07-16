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娛樂 最新消息

台東民眾捕捉野生李多慧 「莫非這次要合照哆啦A夢」

台東許多民眾今天都拍到李多慧。（民眾提供）台東許多民眾今天都拍到李多慧。（民眾提供）

〔記者劉人瑋／台東報導〕才剛被網路票選為最受歡迎的韓國啦啦隊女神，李多慧如今又再來到台東，距離上次抵達台東已是去年11月初，如今再度返回，也讓台東民眾好奇，「台東有什麼任務？莫非又要到縣府門口拍照，那這次就是和門口的巨大充氣哆啦A夢合照了」。

有社交媒體自13日舉辦「中職各隊韓國啦啦隊女神，你最喜歡誰？」截至15日中午，共超過4.1萬名網友參與。最終第一名為味全龍的啦啦隊小龍女李多慧，她今傍晚被民眾發現出現在市區的高檔酒店中，多數民眾還是偷拍女神，少數則是大膽上前拜託合照。

由於上次李多慧是環台來台東，但這次明顯是另有目的前來，她在社交軟體Threads上也公布了不少自己的行蹤，包括在酒店餐廳吃晚餐，又重返縣府大門拍照，果然又被民眾猜到她重返故地拍照。只是這次卻沒有拍下目前設立在門口的大型哆啦A夢充氣球。民眾猜測：「莫非，明早就上鹿野高台搭熱氣球？否則台東還有什麼好看的？」。迄今未有縣府交觀處人員得以回覆。

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