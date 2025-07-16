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傻眼 向佐巴黎「金屬抹胸」掀熱議 劉宇寧「錫紙抹胸」輸慘了

向佐（左圖）在巴黎時裝週的「金屬抹胸」時尚，讓人忍不住和劉宇寧在直播演唱會被熱議的「錫紙抹胸」相較。（翻攝自網路）向佐（左圖）在巴黎時裝週的「金屬抹胸」時尚，讓人忍不住和劉宇寧在直播演唱會被熱議的「錫紙抹胸」相較。（翻攝自網路）

胡妃貞／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕向佐7月初在巴黎時尚週展現的「金屬抹胸」時尚衝上熱搜，讓人聯想起５月底劉宇寧在直播演唱會上被笑瘋的「錫紙抹胸」造型，但和向佐的另類時尚的話題辛辣程度相較，顯然是輸慘了。

向佐（左圖）在巴黎時裝週的「金屬抹胸」時尚，讓網友看傻眼。（翻攝自網路）向佐（左圖）在巴黎時裝週的「金屬抹胸」時尚，讓網友看傻眼。（翻攝自網路）

向佐的巴黎時尚，頂著淡金色頭髮，多變造型掀熱議，尤其是「金屬抹胸」時尚，他在黑色西裝外套下，只穿一個金屬質感的抹胸罩在胸前，下半身搭配一件剪裁利落的西褲，大膽前衛的穿搭風格引發熱議，有人認為他展現了「無性別時尚」的先鋒嘗試，打破傳統的刻板印象，也有人吐槽他「在變美和變帥之間，選擇了變態」。不少網友喊話郭碧婷管管吧，但在向佐眼中，他只是展現了一件「高定西装」。

劉宇寧５月底的「錫紙抹胸」也衝上熱搜。（翻攝自網路）劉宇寧５月底的「錫紙抹胸」也衝上熱搜。（翻攝自網路）

《折腰》爆紅男星劉宇寧５月底舉辦線上演唱會吸粉驚人，3小時的直播演唱會中，又以「錫紙腹肌」引起最多討論，有網友形容他像穿了一件「錫紙抹胸」、也有網友笑他的造型很像「錫箔紙烤肉」，紛紛要他把錫紙腹肌脫了。

當時劉宇寧知道「劉宇寧 錫紙抹胸」話題衝上熱搜，不忘自嘲：「錢得花在刀刃上朋友們，這一件衣服換一條熱搜，多值！」讓網友笑翻。劉宇寧無奈花很多錢的時尚衣服，竟遭粉絲無禮議論，還要他脫掉，一度吐槽粉絲不懂時尚。但他在議論聲中，原本沒穿西裝外套的他，也羞恥心爆發說：「算了吧我也覺得有點看不下去了，我得穿上（外套）了。」一秒龜縮讓網友笑翻。

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