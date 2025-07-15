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娛樂 最新消息

「真人版娜美」返台了！現蹤信義區大縱酒 身旁的「他」超狂背景曝光

〔記者張釔泠／台北報導〕 B-boy 「NANA」李納今年10歲，是台灣最年輕的B-boy世界冠軍，繼上一張單曲《Turn It Up 》請來愛紗助陣，新單曲《剪刀石頭布》請來擁有神級Ｓ曲線的「真人版娜美」林明禎合作，兩支單曲都跟女神級的藝人合作，NANA說：「我知道明禎姐姐很有名，但我沒有感覺到壓力耶！我比賽的時候也不會緊張，但其他人好像都很緊張。」許願未來想跟羅志祥還有周杰倫合作，NANA說「他們都是我的偶像」。

NANA、林明禎現身戶外派對。（開心果娛樂提供）NANA、林明禎現身戶外派對。（開心果娛樂提供）

《剪刀石頭布》MV顛覆了年齡、職場等框架限制，10歲的NANA在裡面扮演老師及上班族，林明禎則是扮演學生跟老闆；NANA自爆：「我幾乎都是猜拳都輸的那一個，我輸了會說三戰兩勝，再輸就五戰三勝。」林明禎則說自己沒什麼賭運，雖然聽說NANA比她更百戰百輸，但不知道為什麼私下猜拳的時候，NANA都是贏家，她笑說：「我會跟自己說沒關係，雖然沒有賭運，但可能運氣都來自其他的地方吧！」

林明禎久違登台。（開心國娛樂提供）林明禎久違登台。（開心國娛樂提供）

林明禎第一次跟NANA合作，兩人也參與新歌作詞的部分，錄音期間NANA剛好滿10歲，林明禎也買了10盒寶可夢卡牌送給他，讓NANA相當開心，林明禎稱讚NANA真的是非常可愛的小孩：「我很喜歡他的那種反差，他平常不會覺得是一個那麼厲害的舞者，比較像是一個單純喜歡寶可夢的小男孩，不過音樂一下就變成超級有魅力、無敵厲害的男孩，私底下跟他玩也很投緣很好玩。」

NANA、林明禎現身戶外派對。（開心果娛樂提供）NANA、林明禎現身戶外派對。（開心果娛樂提供）

值得一提的是，2025年也是林明禎則是以歌手身份出道滿10週年，這首單曲成為林明禎想送給粉絲的禮物，「剛好電影拍攝告一個段落，有一些時間試試看，想用歌手的身份跟大家見面，也希望自己創作的作品回饋給陪伴支持我的粉絲。」預告將會準備一首屬於自己的單曲。

上週末NANA和林明禎帶著新歌首唱，NANA 大風車絕招一出，派對氣氛瞬間燃炸，近來定居香港，許久沒登台的林明禎狀態極佳，晚間兩人也突襲台北信義區街頭，在知名夜店快閃演出，第一次感受台北大縱酒文化的林明禎直呼：「滿特別的體驗，現場氣氛非常的High， 我跟NANA玩得非常開心，希望以後有更多這種體驗。」

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