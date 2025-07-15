嗆陳沂思緒混亂 律師林智群：考律師連一試都不會過

律師林智群今（15）日上午發文再嗆陳沂。（翻攝自陳沂臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕網紅陳沂和律師林智群互槓越演越烈，12日她發文重提前總統蔡英文時代普發現金6000元，被智群撿槍揶揄：「你可能就是憲法沒讀通，才會考不上律師（這條你可以回去問你母親）。」陳沂則說有回家問母親，隨後又被林智群反譏。

今（15）日上午，林智群再度發聲說：「三斤（指陳沂）普發一萬違憲的事情亂講一通，被我指正後，沒辦法反駁，沒辦法就事論事，惱羞成怒，就開始容貌攻擊，可憐哪。」

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林智群說，金城五是別人給他的稱號，干他屁事？呂律師嘴他也是私底下講，只有三斤是公然對別人進行容貌攻擊，這比較噁心吧？他表示：「我看過三斤前面講普發一萬的法普文，根本就是思緒混亂，完全沒層次可言，她的程度去考律師，連一試都不會通過，還想給人家法普？拜託不要再害人了。」

他最後表示：「三斤妳媽是律師，不代表妳是啊！別打著妳媽名號幫妳錯誤的法律概念背書啦！不然大家還以為妳媽法律程度很差，連大法官264、391號解釋都不知道。」

其實，當陳沂稱有回家問母親隔日，林智群又發文反酸：「原來憲法規定可以這樣隨便繞過去的喔？！大法官第391號解釋你可能也不知道，所以考不上律師也是必然的結果，沒唸書還是安靜一點比較好，不要拖媽媽下水，讓大家以為你媽媽法律水準跟你一樣。」

隨後，陳沂發聲回咬林智群說：「不知道為什麼林智群律師被說像呂秋遠，要說是人身攻擊容貌羞ㄖㄨˋ欸，啊就真的很像啊！像呂秋遠錯了嗎？長得像誰到底有什麼問題啊？那說你長得像影星金城武，也是對金城武的容貌羞ㄖㄨˋ囉？喔不，那肯定是我在睜眼說瞎話了。」

發文後，陳沂又在底下留言進一步說：「呂秋遠自認靠外表吃飯，說自己要是長成像林智群那樣會沒有粉絲，不懂長一樣的人，為什麼要同行相忌？」 對於陳沂拿他和呂秋遠相比，林智群則回應：「我沒招惹呂律師，呂律師主動攻擊我外貌，是他的問題，我只是反擊，三斤（指陳沂）利用這個事情攻擊我外貌，這個人品跟呂律師差不多啦！」

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