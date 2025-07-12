瑪麗蓮夢露護照簽名照62萬拍出 見證與洋基傳奇名將甜蜜時光

好萊塢巨星瑪麗蓮夢露。（美聯社資料照）

葉姵妤／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國波士頓的RR拍賣公司近日售出1張好萊塢巨星瑪麗蓮夢露（Marilyn Monroe）簽名的護照照片，成交價高達2萬1655美元（約新台幣62萬元），這張罕見照片不僅簽有她當時的全名，更見證她與洋基傳奇名將狄馬喬（Joe DiMaggio）新婚時期的甜蜜時光。

美國波士頓的RR拍賣公司近日售出1張好萊塢巨星瑪麗蓮夢露簽名的護照照片，成交價高達2萬1655美元（約新台幣62萬元）。（圖擷自「@RRAuction」X）

據《紐約郵報》報導，據RR拍賣公司資訊顯示，這張寬2.25、長2.75吋黑白護照照片是在1954年1月29日拍攝，當地時間9日以2萬1655美元售出。據悉，瑪麗蓮夢露與狄馬喬當時剛結婚2週左右，為準備前往日本度蜜月和工作行程，2人前往舊金山聯邦大樓申辦護照。

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不過，當時27歲瑪麗蓮夢露臨時發現她沒有護照可以使用照片，狄馬喬靈機一動拿著她電影照片前往附近商場迅速複印多張。返回辦公室後，瑪麗蓮夢露在其中1張照片親筆註明，「致波爾德斯先生，謝謝您，並致上我最溫暖的問候，瑪麗蓮夢露狄馬喬（Marilyn Monroe DiMaggio）」，並贈送給負責辦理護照官員。

這張珍貴的簽名照片雖未真正貼入夢露的護照中，但是當天多張拷貝之一，如今成為極具歷史價值的拍品。瑪麗蓮夢露於護照申請書上以本名「諾瑪簡狄馬喬」（Norma Jeane DiMaggio）登記，緊急聯絡人則填寫狄馬喬。

2人在日本除了度蜜月，瑪麗蓮夢露還前往南韓為駐紮美軍表演，而狄馬喬則協助當地棒球隊進行春訓指導。儘管這段婚姻僅維持9個月，但至今仍為人津津樂道。

據悉，瑪麗蓮夢露一生結過3次婚，迪馬喬是第2任丈夫，第1任為洛杉磯警員多爾蒂（James Dougherty），最後一任是知名劇作家米勒（Arthur Miller）。

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