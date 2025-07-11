耗時一年半完成腳本！道教科儀將完整重現《農曆三月二十三日》

〔記者李文德／雲林報導〕以媽祖文化為題材的電影《農曆三月二十三日》，今（11）日在北港朝天宮舉行開鏡典禮。導演王重正與演員楊子儀、方琦、梁佑南等參與。王重正強調，此部片是全台首部完整將道教科儀完整呈現，更富含媽祖大慈精神。楊子儀說，王導演提早將他想做的事情先做，因此不參加演出「會後悔一輩子」。

電影《農曆三月二十三日》今（11）日舉辦開鏡儀式。（記者李文德攝）

開鏡儀式邀請雲林縣長張麗善、縣府文觀處長陳璧君、北港朝天宮董事長蔡咏鍀、麥寮拱範宮主委林東和等雲林各宮廟代表，由導演與演員拉開攝影器材上的紅布，代表電影進入拍攝期。

請繼續往下閱讀...

楊子儀說，已在宮廟服務多年，更是乩身也是道士，目前導演正在做他預計10至15年想做的事，所以導演找他聊聊角色時便決定出演，「不參加一定會後悔一輩子」；方琦說，導演為拍這部電影還讀政治大學宗教研究所，非常不易，也希望這部電影讓民眾看見根深蒂固的台灣宗教魅力。

梁佑南表示，此片她將肩負「大媽」化身的重任，因此收集許多相關宗教資料，拍攝期間也會更注意自己行為，如收斂脾氣保有慈悲心，以大角度看事情，所以這部片既可教化人心也有很多溫馨故事。

電影《農曆三月二十三日》今（11）日舉辦開鏡儀式。（記者李文德攝）

王重正說，劇本花費近1年半田野調查，盼將媽祖文化國際化，更特別是會完整將道教科儀呈現，如將「修齋行道解冤釋結章醮儀」的三大主軸儀式完整拍下，是台灣電影史上首次記錄，可謂前無古人。此片核心價值便是將台灣宮廟文化、媽祖精神推廣，喚醒各界對文化資產的認同與珍惜。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法