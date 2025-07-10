港影視大亨向華強之子 傳拍短劇網一片哀嚎

香港影視大亨向華強的兒子向佐對演藝圈有濃厚興趣。（翻攝自微博）

〔記者馮亦寧／台北報導〕香港影視大亨向華強的兒子向佐對演藝圈有濃厚興趣，更以自己的一身功夫為傲，近期他作風不斷創新，希望能找到屬於自己的道路。他不但參加演員競技的綜藝節目《無限超越班》在一群影帝影后面前飆戲，之後參加舞蹈實境節目《S+PLUS巔峰舞者》更負氣退賽，後來變成沉迷女裝打扮，讓人覺得相當有勇氣。近期中國瘋傳向佐要接拍短劇，女主角則是「短劇女神」岳雨婷，引起外界關注。

中國網友瘋傳向佐要演短劇了。（翻攝自微博）

導演程森開設抖音帳號，發出官宣將執導短劇《無名之輩》，屬於民國劇題材，並先透露女主角人選為岳雨婷，男演員柳甯也會參與演出，但對於「男主角」人選擇神秘兮兮選擇保密。

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導演程森執導的《無名之輩》僅男主角仍保密。（翻攝自微博）

該劇有大量武打動作場面，加上岳雨婷直播時暗示男主角「你們絕對想不到是誰」、「哇塞，他要來拍，真的嗎？」、「我到時候都要找他要張簽名，高低蹭一下流量」，顯然男主角人選大有來頭。而且向佐最愛的就是「大量武打動作場面」，還有人替岳雨婷擔心：女主角畫面可能會很少。

《無名之輩》女主角岳雨婷。（翻攝自微博）

雖然官方尚未公布男主角人選，大批網友似乎在心中認定就是由向佐出演，還開始討論他這樣算不算「帶資進組」；另一批網友則替女主角擔心，認為該劇會變成大男主短劇，而且不會有吻戲。

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