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GD宣布取消「這地」巡演！主辦突喊卡粉絲哀嚎全崩潰

「GD」G-dragon今預計傍晚抵達台灣。（翻攝自IG）「GD」G-dragon今預計傍晚抵達台灣。（翻攝自IG）

〔記者邱奕欽／台北報導〕韓流王者「GD」G-dragon今（10日）前來台灣，為明起一連3天在台北小巨蛋開唱做準備，原訂於8月2日在泰國曼谷舉行的「2025世界巡迴演唱會 [Übermensch]」，主辦單位稍早突宣布取消。

主辦單位於公告中表示，「我們非常遺憾地宣布，原定於8月2日舉行的「2025世界巡迴演唱會 [Übermensch]」因不可預期的情況而取消。我們了解許多粉絲對這場演出充滿期待，因此對於帶來的失望與不便，我們深表歉意。感謝大家一直以來的耐心與支持，我們衷心感謝泰國的粉絲，並希望能很快再與大家見面。」

「GD」G-dragon世界巡迴演唱會曼谷場稍早宣布取消。（翻攝自Threads）「GD」G-dragon世界巡迴演唱會曼谷場稍早宣布取消。（翻攝自Threads）

公告雖未說明具體取消原因，但強調感謝泰國粉絲的支持，未來仍期盼能再次見面，消息一出，眾多已購票與準備赴泰朝聖的粉絲大受打擊，社群瞬間湧入大量哀嚎與錯愕留言，「真的等了好久⋯為什麼突然取消！」、「飛機票都訂好了，好崩潰。」

G-DRAGON今年強勢回歸音樂圈，睽違多年展開全新世界巡演「Übermensch」，原預告將橫跨亞洲多國城市，而泰國場是繼首站韓國後的首波海外站之一，吸引大批國際粉絲關注。如今曼谷場無預警喊卡，引發關注後續場次是否受影響，也讓其他國家歌迷人心惶惶，盼主辦單位以及GD所屬的Galaxy Corporation儘速釋出更多說明。

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