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娛樂 最新消息

港星「令妻子昏迷至今」19年 被控不當觸碰女同事怒發聲

港星張滿源遭《離合戲》拍攝團隊指控多次未經同意觸碰女同事手臂與大腿，並講出令女方感到冒犯與不安的言語。（翻攝自IG）港星張滿源遭《離合戲》拍攝團隊指控多次未經同意觸碰女同事手臂與大腿，並講出令女方感到冒犯與不安的言語。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕港星張滿源於2002年拍攝道路安全議會宣導片「做個盡責同路人之李先生超速駕駛引致車禍令妻子昏迷至今」，在片中飾演「李先生」的他打響知名度。另外，他在電影《PTU》、《死屍死時四十四》中飾演「死屍先生」而為人熟悉。昨（9）晚張滿源遭到「鮮浪潮短片比賽」當中《離合戲》拍攝團隊指控，多次未經同意觸碰女同事手臂與大腿，並講出令女方感到冒犯與不安的言語。對此，張滿源今（10）大動作在社群媒體發長文聲明。

《離合戲》團隊指出：「在拍攝期間，我們接到投訴，得悉男演員張滿源曾多次在未經同意的情況下觸碰我們的女同事（包括手臂與大腿），並在工作期間使用了一些令她感到冒犯和不安的語言。張在我們團隊面前承認了這些觸碰行為，並以『失神』和『無意識』作為解釋。據我們了解，兩人之前並無合作過，亦不認識對方。基於以上所述不必要的身體接觸和令人感到冒犯的行為，我們表示強烈譴責，並對此類事情的發生感到痛心。」

張滿源透過社群平台發聲明為自己澄清。（翻攝自IG）張滿源透過社群平台發聲明為自己澄清。（翻攝自IG）

張滿源說：「有關本人被指控在拍攝第19屆鮮浪潮國際短片節作品《離合戲》期間，對女同事做出冒犯，特此作出澄清。（指控原Post）」。他表示，作品中自己是演員，對方（即當事人）是化妝師的崗位。

張滿源指在這作品中自己有4個工作天參與，對方指控情境發生在第2、3個工作天，第4日拍攝後，當事人、男同事、男同事助手、導演、編劇及監製，就相關情事向張滿源查問。張滿源以6點描述情境：主要是對方認為「觸碰到大腿」這件事發生在化妝過程中，由於當日酷熱張滿源與另一名演員在車上休息，當時他頸背受傷導致頭痛，因此頸部會稍稍往前傾，他個人覺得沒有冒犯之處。另外配合角色要求，他左手需要化傷妝，女化妝師在狹小車廂裡工作，當時因需要在張滿源掌心放滲血的棉花，故左手前臂背面觸碰到對方大腿，但對方穿長褲，並未直接碰到皮膚。後續化妝師要求他將手臂提高，張滿源也照做，不似公開信所言猥瑣。

張滿源自覺沒有做任何壞事，希望經過澄清之後，雙方能互相諒解，將一切放下。（翻攝自IG）張滿源自覺沒有做任何壞事，希望經過澄清之後，雙方能互相諒解，將一切放下。（翻攝自IG）

另針對「言語令對方不安」，工作過程當中並無私人對話，對方問他：如果血漿流出來的話怎麼辦？張滿源回答：你幫我擦掉啦。僅此而已。「觸碰手臂」一說更是荒唐，張滿源甚至都沒印象，如果硬要扯，指可能是碰了她手臂請她不要阻擋別人門口，如這令她不安，謹此致歉。

張滿源認為從2000年開始電影業進入寒冬，他因熱愛演戲堅持當演員，或許因為太過專心工作未能學會與人相處社交，但他自覺不會做無理、失格之事。這次的誤會對雙方都有傷害，原本想請調解員協助處理，但對方斷言拒絕，張滿源自覺沒有做任何壞事，希望經過澄清之後，雙方能互相諒解，將一切放下。

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

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