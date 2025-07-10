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小鐘喝到掛急診！錄影中斷「臉發白狂吐」 只講2句話慘遭封殺

小鐘昔被某節目封殺2年。（翻攝自YT）小鐘昔被某節目封殺2年。（翻攝自YT）

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕男星「小鐘」鐘呈昀憑藉幽默風趣的談吐，成為不少綜藝節目的常客，日前他上節目透露昔因應酬被灌酒，導致隔天上通告時身體狀態不適，不僅一度中斷錄影上廁所，整集節目還只講2句話，因此遭製作單位封殺2年。

小鐘曾是男團「咻比嘟嘩」的成員之一，日前上節目《11點熱吵店》分享，當時團體走紅後，開始有些應酬，讓他體驗到「上流社會」的世界，也因為某些富二代開了眼界，「但是他們有一個很可怕的一點，就是這些富二代很喜歡看人家喝醉」，為了不掃興，他會在喝了一口酒後假裝喝可樂，藉機將酒吐到可樂裡，但試沒幾次之後，馬上就被富二代抓包。

富二代接著要求小鐘將公杯裡的酒喝掉一半，他也應著頭皮一口氣猛灌，對方還為了防止他耍小聰明吐掉，把他抓起來搖晃，「他要看我整個吞」，小鐘之後便因為醉意湧上而不省人事，甚至演變成腸胃炎上吐下瀉，急忙就醫掛點滴，「好死不死，隔天又有通告，我第一次錄影錄到一半跟導播說不好意思，我要去廁所一下，因為我整個臉發白，又想要吐。」

小鐘坦言，最後整場錄影下來自己只說了2句話，還被主持人嘲諷「小鐘，這集你還要拿錢嗎？」甚至被製作單位認為是來騙通告，因此遭到封殺，「後來大概2年沒發我通告」，這次的經歷也讓他直呼「如果不懂得拒絕喝酒的話，真的會出人命」。

☆飲酒過量，有害健康☆

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