黃國昌靠邊站！ 苦苓暖心指正 張雅琴14字回應

年代新聞台《年代晚報》當家主播張雅琴昨槓上民眾黨主席黃國昌。（翻攝自張雅琴臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕民眾黨副秘書長許甫9日在NCC開記者會，點名年代新聞台《年代晚報》當家主播張雅琴公然在新聞時段詆毀民眾黨主席黃國昌，NCC卻遲未處理，痛批NCC淪為跟監察院一樣的廢物單位。

對此，張雅琴回應民眾黨：「跑去嗆NCC又扯到我，光是說到『造謠』這2個字就可以提告。」當晚在新聞播爆，張雅琴也表示保留法律追訴權。

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今（10）日中午，作家苦苓在臉書發文以「5分鐘搞懂法律追訴權追訴權」為題，表示看到張雅琴在電視上氣噗噗的要對民眾黨那些人「保留法律追訴權」，覺得有點啼笑皆非，並列出以下8點法律常識：

一、法律追訴權是由檢察官在刑事案件中行使，一般民眾並没有「法律追訴權」，就算你公開主張也沒用。

二、沒有追訴權的民眾，只能行使「告訴權」提起告訴，請檢察官針對犯罪行為進行偵查。不過告訴權的行使具有一定的期限，而且不會因為宣布要「保留法律追訴權」而延長。

三、正確的做法是：明確表示對於特定犯罪行為「將提起告訴」，或是對民事糾紛「即將提起民事訴訟」。這樣就夠了。

四、就算第一時間沒有報案，只要還在告訴期限內，就隨時可以要求檢警調查追訴。但如果超過告訴期限，就算宣稱要「保留法律追訴權」，也不能再提告。

五、如果當下還不打算提告，仍然要注意告訴期限，以免因超過時間而喪失自身權益。（每一種案件的追訴期間不一樣長，可自行Google）

六、如果是告訴乃論罪，你就要在知道犯人是誰開始的 6 個月內提出告訴，一旦超過 6 個月，就算告了，檢察官也會不起訴。

七、「放棄法律追訴權」沒有任何的效用，檢察官的追訴權只有在案件超過追訴期限後才會消失，輪不到你來放棄。

八、若是告訴乃論罪案件，無論聲稱要「保留法律追訴權」或是「放棄法律追訴權」，都不會改變6個月的告訴期限。就算你公開喊出放棄法律追訴權，因為這句話在法律上無效，只要還在告訴期限內，你仍然可以隨時提告。￼

最後，苦苓透過發文再次拜託：「大家以後都別再說這一句了，好嗎？」

對於苦苓指正，張雅琴藉《自由娛樂頻道》回應表示：「謝謝苦苓大哥，我了解了，我會照做。」

民眾黨昨跑去嗆NCC又扯到張雅琴，她的回應如下：

1，民眾黨舉的例子太弱。她說，國民黨跟民眾黨合作，朱加朱還是等於朱，但是這樣子會誣蔑了朱，「這朱當然民眾黨可以解讀為豬，其實是雙關語；就算你認為是豬，是我的評論，怎麼會是造謠？」

張雅琴說，黃國昌想選新北又想選台北，不要想太多，「眼睛那麼小，這是形容視野短淺，也是我的評論，黃國昌眼睛大不大？我從來沒注意。」

2，年代晚報現在說播批評模式，已經超過10年，節目一開播的時候，名稱是「新聞點對點」，就是新聞節目；後來改名叫「年代晚報張雅琴說播批評」，也是節目，民眾黨有研究嗎？

3，張雅琴問：「民眾黨要幫國民黨反罷免，攻擊張雅琴幹嘛？我有要選總統嗎，要選台北市長、新北市長嗎？我會擋了你黃國昌的路嗎？怕張雅琴怕到不像話。」

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