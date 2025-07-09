李正皓怒嗆麥玉珍「憑什麼立法」 上千網友留言狂挺

李正皓怒嗆麥玉珍「憑什麼立法」。（資料照）



葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂中心／綜合報導〕民眾黨今赴NCC（國家通訊傳播委員會）抗議，指控三立《新台派上線》主持人李正皓在節目上批評民眾黨立委麥玉珍程度差、懷疑她連國中都沒上等，涉歧視新住民。對此，李正皓隨即在臉書反擊，強調自己是批評麥玉珍個人能力，短短5小時就吸引超過萬人點讚、上千則留言。

李正皓貼出麥玉珍質詢筆記，指出對方將「照顧」的「顧」字寫成「照ㄍㄨˋ」，質疑其學識不足，並怒批：「立法委員的工作需要識字懂法，程度這麼差怎麼為人民立法？」他更表示民眾黨讓這樣的人代表新住民，才是真正的侮辱，「台灣有數十萬優秀新住民，不是只有她！」

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貼文一出，引爆網友熱議，許多留言力挺李正皓，「不是新住民不適任立法委員，是程度太差的新住民，不適任立法委員」、「想到辛苦工作繳稅養這種貨色，心情就很糟」，大部分的人認為，麥玉珍身為一位立委連字都不會寫，沒資格立法。截至目前，NCC尚未對此發言是否違規做出裁定。

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