晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

李正皓怒嗆麥玉珍「憑什麼立法」 上千網友留言狂挺

李正皓怒嗆麥玉珍「憑什麼立法」 上千網友留言狂挺李正皓怒嗆麥玉珍「憑什麼立法」。（資料照）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂中心／綜合報導〕民眾黨今赴NCC（國家通訊傳播委員會）抗議，指控三立《新台派上線》主持人李正皓在節目上批評民眾黨立委麥玉珍程度差、懷疑她連國中都沒上等，涉歧視新住民。對此，李正皓隨即在臉書反擊，強調自己是批評麥玉珍個人能力，短短5小時就吸引超過萬人點讚、上千則留言。

李正皓貼出麥玉珍質詢筆記，指出對方將「照顧」的「顧」字寫成「照ㄍㄨˋ」，質疑其學識不足，並怒批：「立法委員的工作需要識字懂法，程度這麼差怎麼為人民立法？」他更表示民眾黨讓這樣的人代表新住民，才是真正的侮辱，「台灣有數十萬優秀新住民，不是只有她！」

貼文一出，引爆網友熱議，許多留言力挺李正皓，「不是新住民不適任立法委員，是程度太差的新住民，不適任立法委員」、「想到辛苦工作繳稅養這種貨色，心情就很糟」，大部分的人認為，麥玉珍身為一位立委連字都不會寫，沒資格立法。截至目前，NCC尚未對此發言是否違規做出裁定。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中