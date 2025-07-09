告五人被批音樂商業化 不忍了回擊 「少回應不代表沒聽到」

告五人相隔兩年推出第四張專輯《我們就樣那些要命的傻瓜》。（記者陳奕全攝）

〔記者張釔泠／台北報導〕告五人相隔兩年推出第四張專輯《我們就樣那些要命的傻瓜》，回到八年前的起點，將舉辦Live House巡演，這次發片壓力會不會更大？犬青也坦承這幾年有很多聲音要面對，例如被網友評論音樂越來越「商業化」等等，「要去解釋也很奇怪，好像要另闢戰場。我們只是在消化這些情緒。」乾脆邀請酸民來看Live演出？犬青則笑說：「不勉強啦，隨緣。」

回顧這八年來的路，告五人很開心自己沒有放棄任何成為「告五人」的機會，他們剛組團時四處開車去演出，窮到還需要睡休息站，這張專輯已經前進英國殿堂級的「艾比路錄音室」錄音，資源大幅提升，對此，犬青表示很有感，「但是以前也不覺得很辛苦，拿兩百塊錢的麥克風很快樂，現在也很快樂。」

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告五人相隔兩年推出第四張專輯《我們就樣那些要命的傻瓜》。（記者陳奕全攝）

他們這次去英國錄音，中間遇到了情人節，外籍工作人員大概從下午四點，就對他們說「情人節快樂」、暗示想要早點下班，沒想到他們卻完全不懂對方的意思，一直錄音到晚上六點，還是對方受不了才明說，雲安、犬青也自爆當時心情太焦慮，既要錄音、世運主場館演唱會的門票又要開賣，心情相當焦慮，根本沒心思過節，還是聽到門票賣完了，才敢點15英鎊一個的三寶飯便當慶祝。

告五人相隔兩年推出第四張專輯《我們就樣那些要命的傻瓜》。（記者陳奕全攝）

新歌取名《有太多不能講》是否就是這八年來的心得？哲謙說他們遇到大小事、不開心的事，很快就忘記了，犬青也說這幾年確實聽到很多聲音，「我們很無奈，但不代表不開心，正在學習如何消化。」雲安解釋：「很少回應不代表我們都沒聽到。我們在想辦法消化。」這次發片他也仍有去看網友的評論，就算看到不好的評論，雖然心中會大叫「你才不行、誰不行？」，但也不會執著太久。

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