恭喜！泰勒絲情定球星男友 甜曬超大鑽戒宣布訂婚

〔記者許世穎／綜合報導〕流行天后泰勒絲與NFL球星男友崔維斯凱爾西今正式宣布訂婚！這對情侶於IG分享喜訊，貼出一組照片，並寫下文字：「你的英文老師和體育老師要結婚了。」照片中可見凱爾西在玫瑰園裡單膝下跪，還有一張鑽石婚戒的特寫。

兩人交往以來一直是外界熱議的焦點，當初是凱爾西主動出擊，讓這段感情萌芽。2023年7月，身為堪薩斯城酋長隊近端鋒的凱爾西，參加了泰勒絲的「時代巡迴演唱會」，就此展開後續故事，並於2023年10月正式公開戀情。

本月稍早，泰勒絲曾在凱爾西與哥哥傑森主持的《New Heights》播客上，首次揭露新專輯《The Life of a Showgirl》的細節，兩人在節目上也不停放閃，該集節目在24小時內於YouTube創下1300萬次觀看。

泰勒絲當時在節目中表示：「謝謝你們邀請我來上我最喜歡的播客，大家都知道，你們的聽眾有許多男性運動迷，我想我們也都知道，若要說男性運動迷最希望在他們的空間和螢幕上看到什麼，那就是更多的我。」

凱爾西曾透露，他原本打算在泰勒絲於密蘇里州堪薩斯市箭頭球場（他效力的酋長隊主場）開唱時，用「友誼手環」傳遞自己的電話號碼，但最後未能如願。不過在失敗的嘗試後，她透過與泰勒絲身邊親近人士（包括她的家人）取得幫助，終於成功引起她的注意，之後換她親自與他聯繫，往來幾次後，便在紐約展開正式的第一次約會，自此幾乎形影不離，頻繁公開放閃。

