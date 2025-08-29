23位舔共藝人遭文化部約談完畢 演藝工會理事長發聲

曹雨婷現在擔任演藝工會理事長。（資料照，記者蕭方綺攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕政府查處歐陽娜娜等藝人唱和中國官媒宣傳，文化部長李遠今天發表「給想去或是已經去中國發展的台灣藝人的一封信：我們台灣」公開信，呼籲藝人勿成為中國統戰工具。而演藝工會理事長曹雨婷今也發聲，她表示既然政府已經有了明文規定，演藝人員應引以為戒、避免觸法。

她對文化部作法表示支持，認為不需要再過度追究，也不會譴責與批判藝人行為，反而應該著重於理解與宣導，因為演藝人員其實最單純，只需要一個舞台發揮，不會刻意惹事。

中共去年發動「聯合利劍2024B」圍台軍演，歐陽娜娜轉發央視發文，稱「台灣自古就是中國領土，只有一個中國」；張韶涵轉發聲稱「祖國統一，勢不可擋」。

今年3月，王毅貶低我國稱「中國台灣省」，侯佩岑、趙又廷、陳喬恩、陳妍希、張韶涵、汪東城、楊宗緯、歐陽娜娜、歐陽娣娣、翁虹等數十名藝人，轉發央視「台灣必歸」貼文，唱和中共主張。

陸委會日前偕同文化部查處20餘名藝人，有無與中共黨政軍合作行為，發函要求經紀公司或藝人說明。

文化部稍早表示，已依清單完成通知與了解，多數藝人回應，「貼文為中國經紀公司操作」或「並不知情」，部分則坦言緊張，承諾未來會遵守相關法令。

對於舔共藝人調查結果，陸委會發言人梁文傑今強調，「這次不會有懲處」，已完成對藝人的告誡，若下次還有相同狀況，必然會動用相關規定。

