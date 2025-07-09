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娛樂 最新消息

AV女優希島愛理下海12年不幹了 告別作激戰完淚崩

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕現年36歲的AV女優希島愛里（希島あいり）外型甜美，深受粉絲喜愛，她自2013年出道，展開長達12年的職業生涯，於去年底預告引退，讓不少老司機心碎，如今將迎來最後一支作品，她在影片中忍不住哭了。

希島愛里出道12年宣布引退。（翻攝自IG）希島愛里出道12年宣布引退。（翻攝自IG）

希島愛理去年12月在社群發文預告，2025年8月正式引退，屆時剛好是她出道12週年。她坦言，出道之前非常討厭自己，無論做什麼都不順利，甚至對人生感到迷茫，也曾經歷無數次掙扎，直到進軍暗黑界，生活開始出現轉變，遇到喜歡且需要她的粉絲，讓她重新萌生嘗試各種事物的慾望，逐漸喜歡上自己。

如今希島愛理即將推出「引退之作」，這次的風格相當溫馨，片商在影片最後安排獻花環節，讓她感動落淚。

希島愛里引退作品落淚。（翻攝劇情預告）希島愛里引退作品落淚。（翻攝劇情預告）

不過，AV達人一劍浣春秋指出，畢竟希島愛理做這份工作長達12年，她在社群也擁有132萬粉絲，對她而言，要完全引退應該做不到，所以還是會待在經紀公司繼續舉辦活動。

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希島あいり / Airi Kijima

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