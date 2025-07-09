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娛樂 最新消息

黃安「中國出家」是真的？ 本人親曝實情：不再關注演藝圈

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕男星黃安長年旅居中國，經常在社群發表舔共言論，還多次自豪「愛用台灣健保」，讓台灣民眾相當反感。他先前自稱鑽研佛法多年，某種意義來說「已經出家了」，引起外界熱議，不過他昨（8日）再度提及此事，表示「不是真的」。

網傳黃安出家消息，本人澄清「不是真的」。（翻攝自微博）網傳黃安出家消息，本人澄清「不是真的」。（翻攝自微博）

黃安日前自稱，鑽研佛法多年，「音樂演唱，是我的職業；講經說法，是我的事業。從某種意義上說，我也已經『出家』了，阿彌陀佛」，後來還朝聖中國佛教聖地普陀山，高談佛理，讓外界誤認他真的出家了。

黃安8日在微博發文表示，網傳自己出家的消息，雖然不是真的，但是也有那個意思，他只是學佛，修正自己的錯誤，練習不執著、斷煩惱，但是不會給自己太大壓力，或是過高的標準。

黃安表示，不再關注演藝圈。（翻攝自微博）黃安表示，不再關注演藝圈。（翻攝自微博）

值得一提的是，黃安說，他不再關注演藝圈，如今全心全意在修行。他提到，姐夫近日突然向他分享，《新鴛鴦蝴蝶夢》是台灣50首經典歌曲，但這對自己來說，已經無所謂了，「誰說我怎樣，我也不放在心上了。」

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