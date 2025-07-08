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GD前進101倒數登場！賈永婕被兒女嗆爆回應了

賈永婕出席《SPARK THE MUSIC！跨年煙火音樂徵選計畫》記者會。（記者潘少棠攝）賈永婕出席《SPARK THE MUSIC！跨年煙火音樂徵選計畫》記者會。（記者潘少棠攝）

〔記者張釔泠／台北報導〕北流應台北101邀請，推出「SPARK the MUSIC 台北101 X 北流 跨年煙火音樂徵選計畫」，廣邀30歲以下的音樂創作者投稿原創作品，北流董事長黃韻玲、台北101董事長賈永婕今天出席記者會，提及與年輕世代的接手，賈永婕自嘲在家常被小孩「霸凌」，除了兒子會嫌她「鳥」，老公兒女最近很迷匹克球，打球時她也常被念「很廢」，慘遭兒女「排擠」不願意和她組隊。

北流董事長黃韻玲（左）、台北101董事長賈永婕今天出席記者會。（記者潘少棠攝）北流董事長黃韻玲（左）、台北101董事長賈永婕今天出席記者會。（記者潘少棠攝）

被問起與兒子互動，黃韻玲先是打趣，「年輕世代沒有框架，是沒有禮貌還是？就算我們覺得怎樣才對，但他們沒有框架，不會考慮到我們會不會傷心，都覺得直接講比較好。」認了很多新的歌手都是兒子介紹給她的，還會補一句「你怎麼都不進步？」也自爆為了拉近距離，以前還會幫兒子打「楓之谷」：「我為了要接近他，就說『你去上課，我幫你上線打電動』，不然真的找不到話題。」

賈永婕覺得比起工作，應付小孩比較「心酸」。（記者潘少棠攝）賈永婕覺得比起工作，應付小孩比較「心酸」。（記者潘少棠攝）

賈永婕也說，比起在外工作，在家要應付三個小孩比較「心酸」，經歷過兒子說「媽，你好鳥。」出去再怎麼被講都不怕，「我被打過很多『疫苗』了。」也苦笑稱是家中運動能力最差的，所以每次打匹克球時都會被兒女嫌棄，會在大家的面說她「廢」或是「你超廢，球在你面前都接不到」等狠話，不過小孩只敢對她這麼直接。

北流董事長黃韻玲（左）、台北101董事長賈永婕今天出席記者會。（記者潘少棠攝）北流董事長黃韻玲（左）、台北101董事長賈永婕今天出席記者會。（記者潘少棠攝）

至於《G-DRAGON MEDIA EXHIBITION : Übermensch in TAIPEI》沉浸式媒體藝術展7月17日在台北101開展，兒女是否就會對她刮目相看？賈永婕也苦笑：「他們還是可以找到見縫插針的地方，會說又不是GD本人來。」還說如果BLACKPINK來了，才會真的覺得她厲害，她只好自我安慰：「其實年輕人只要在正向道路上就好，但還是可以對媽媽好一點。」

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