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F.F.O太嫩了！小鮮肉自帶寶寶香 團寵原來是他

由鈞嘉、俊希、小新、彥旭、勝銘、至琦以及來自日本的加藤琉士組成的男團F.F.O。（記者王文麟攝）由鈞嘉、俊希、小新、彥旭、勝銘、至琦以及來自日本的加藤琉士組成的男團F.F.O。（記者王文麟攝）

〔記者陽昕翰、實習記者鄭毓昕／台北報導〕由鈞嘉、俊希、小新、彥旭、勝銘、至琦以及來自日本的加藤琉士組成的男團F.F.O，剛推出全新專輯，立刻接下香氛品牌代言。今（8日）7人合體出席代言記者會，現場與30多位幸運粉絲互動，氣氛熱烈。

年僅14歲的忙內成員至琦，目前就讀國際雙語學校，暑假後即將升上國三，面對即將到來的會考壓力，坦言壓力不小。

為了兼顧課業與演藝事業，至琦只能在上下通告、妝髮與等車的空檔念書，相當努力。他表示：「我覺得課業跟演藝事業都很重要，爸媽也希望我兩邊都能顧好。」也感謝同班同學會幫忙傳筆記，讓他能順利複習。

由鈞嘉、俊希、小新、彥旭、勝銘、至琦以及來自日本的加藤琉士組成的男團F.F.O。（記者王文麟攝）由鈞嘉、俊希、小新、彥旭、勝銘、至琦以及來自日本的加藤琉士組成的男團F.F.O。（記者王文麟攝）

F.F.O成員平均年齡僅18歲，目前都是學生身份。舞技出色的勝銘被團員推舉為隊長，除了自己苦練，也要肩負監督團員的責任。被問到「最難帶的成員」是誰？大夥異口同聲爆料小新最愛玩，排練時常即興表演「大風車」，還會幫大家「吹風」，笑翻眾人。

另外，20歲的鈞嘉雖然年紀最長，卻被公認是團寵也是團欺。受訪笑說：「我都是被照顧的！」

F.F.O代言香水，俊希透露自己是香水控，全身上下從頭噴到尾，就連團員都會提醒他「太香了」。彥旭則爆料小新自帶香味，有個「寶寶香」，時常不自覺就會去聞。

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