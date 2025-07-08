濱崎步小巨蛋門票售罄「再現傳奇」 宣布這天加場回饋台粉

濱崎步台北小巨蛋演出宣布加場。（大步整合行銷提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕日本流行音樂女皇濱崎步時隔17年，將於8月2日站上台北小巨蛋開唱，日前門票開賣，不到一分鐘全賣光；主辦單位今（8）驚喜宣布，8月1日加場演出，答謝台灣歌迷的熱情。

濱崎步這回榮登「完售女王」稱號，自宣布小巨蛋演唱後，掀起歌迷回憶殺，也在社群掀起懷舊浪潮，展開各種應援；對於門票開賣秒售罄，濱崎步發文表示「非常感動，因為深深感受到台北TA一直一直等待我的那份心意……我會把最精彩的演出從日本帶去給大家，請大家期待8月2日。」

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濱崎步台北小巨蛋演出宣布加場。（大步整合行銷提供）

今年濱崎步全力投入日本國內與海外巡演，日前剛完成名古屋加場演出，展現天后級舞台掌控力，她曾在IG限動幽默表示，國內加場讓自己「燃燒到最後一刻，累得像喪屍一樣」，卻依然要求最完美演出，並樂在其中。

濱崎步台北站確定8月1日加開一場，票價分為NTD 8,880／6,880／5,880／4,880／3,880／2,880／800／400元（身障愛心票）共8種類別，門票將於7月11日晚上7點11分起在Klook獨家販售，詳情可洽大步整合行銷官方社群。

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