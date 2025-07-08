晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

林沖逝世享耆壽92歲！生前最後露面緊擁陳亞蘭 生日願望留遺憾

〔記者陽昕翰／台北報導〕「鑽石歌王」林沖於昨（7日）晚辭世，享耆壽92歲，消息傳出後令演藝圈與親友深感哀痛與不捨。

林沖5月才到高流看演唱會。（高雄流行音樂中心提供）林沖5月才到高流看演唱會。（高雄流行音樂中心提供）

林沖生前最後一次公開現身，是在今年5月南下高雄欣賞「2025真愛秀·藍寶石大歌廳」演唱會。他身穿白襯衫、頭染紅髮，造型時髦吸睛，當時在觀眾席與主持人陳亞蘭熱情互動。

陳亞蘭在台上高喊：「超過90歲的舉手！」林沖一開始未舉手，陳亞蘭立刻認出他，興奮衝下台親自擁抱致意，場面溫馨。

陳亞蘭還舉起林沖手中貼滿銀色鑽石的拐杖，笑說：「藝人就是不一樣，出門連拐杖都要走造型路線！」沒想到短短不到兩個月，便傳來林沖辭世的消息，讓許多藝人好友錯愕不已，

林沖1月舉辦慶生會，與親友互動熱絡。（讀者提供）林沖1月舉辦慶生會，與親友互動熱絡。（讀者提供）

而林沖今年1月舉辦慶生會，當時就坐在輪椅上，仍堅持要起身向親友致意。林沖在台上表示：「我不知道我還有多少時間，希望大家記得我。」他一直希望能再繼續舉辦演唱會，未料卻成了遺憾。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中