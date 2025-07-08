林沖逝世享耆壽92歲！生前最後露面緊擁陳亞蘭 生日願望留遺憾

〔記者陽昕翰／台北報導〕「鑽石歌王」林沖於昨（7日）晚辭世，享耆壽92歲，消息傳出後令演藝圈與親友深感哀痛與不捨。

林沖5月才到高流看演唱會。（高雄流行音樂中心提供）

林沖生前最後一次公開現身，是在今年5月南下高雄欣賞「2025真愛秀·藍寶石大歌廳」演唱會。他身穿白襯衫、頭染紅髮，造型時髦吸睛，當時在觀眾席與主持人陳亞蘭熱情互動。

請繼續往下閱讀...

陳亞蘭在台上高喊：「超過90歲的舉手！」林沖一開始未舉手，陳亞蘭立刻認出他，興奮衝下台親自擁抱致意，場面溫馨。

陳亞蘭還舉起林沖手中貼滿銀色鑽石的拐杖，笑說：「藝人就是不一樣，出門連拐杖都要走造型路線！」沒想到短短不到兩個月，便傳來林沖辭世的消息，讓許多藝人好友錯愕不已，

林沖1月舉辦慶生會，與親友互動熱絡。（讀者提供）

而林沖今年1月舉辦慶生會，當時就坐在輪椅上，仍堅持要起身向親友致意。林沖在台上表示：「我不知道我還有多少時間，希望大家記得我。」他一直希望能再繼續舉辦演唱會，未料卻成了遺憾。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法