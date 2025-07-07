《侏羅紀世界：重生》台美全球三冠王！黑寡婦榮登全球票房最高演員

〔記者許世穎／台北報導〕影史賣座《侏羅紀》系列新作《侏羅紀世界：重生》上週三（2日）在台上映，恐龍橫掃氣勢爆棚，首日便撼動全台，以近台幣1850萬登上票房冠軍。電影在台上映5天更直接飆破台幣1億大關，以台幣1億980萬元登上全台票房冠軍。

思嘉喬安森擔綱演出《侏羅紀世界：重生》，全球票房創佳績。（UIP提供）

該片集合「黑寡婦」思嘉喬安森（史嘉蕾喬韓森）、《魔法壞女巫》喬納森貝利、兩屆奧斯卡得主馬赫夏拉阿里等人一同演出，以全新卡司開啟全新紀元。首週也在全球開出3.18億美金（約台幣92.22億元）的票房成績，其中包含北美票房1.47億美金（約台幣42.63億元），全球、北美、台灣票房全都奪冠。

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思嘉喬安森在《侏羅紀世界：重生》的全球票房助陣下，登上「全球票房最高演員」榜首。（UIP提供）

而根據電影票房數據網站「The Numbers」的票房資料顯示，隨著《侏羅紀世界：重生》首週在全球的優異成績，讓女主角「黑寡婦」思嘉喬安森（史嘉蕾喬韓森）一舉登上「全球票房最高演員」榜首。

思嘉36部電影（此數據包括擔綱主演或是聯合演出，也包括配音）的累積票房達到148.5億美金，其中當然包括了4部《復仇者聯盟》、《美國隊長2：酷寒戰士》、《美國隊長3：英雄內戰》以及她首度於漫威電影宇宙現身的《鋼鐵人2》，以及動畫《歡樂好聲音》系列等片。《侏羅紀世界：重生》全台上映中。

全球票房最高演員TOP 5（單位：美金）

1. 思嘉喬安森／148億

2. 山繆傑克森／146億

3. 小勞勃道尼／143億

4. 柔伊莎達娜／142億

5. 克里斯普萊特／141億

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